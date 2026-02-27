「国宝」 (C)吉田修一／朝日新聞出版 (C)2025映画「国宝」製作委員会

日本時間の3月16日(月)に開催される「第98回アカデミー賞授賞式」。国際長編映画賞へのノミネートは叶わなかったものの、メイクアップ＆ヘアスタイリング賞に日本映画として初ノミネートを果たした「国宝」効果もあり、例年以上に注目を集める「第98回アカデミー賞授賞式」の字幕版が、3月16日(月)にＷＯＷＯＷオンデマンドにて配信される。

今年も受賞の行方に注目が集まる「第98回アカデミー賞授賞式」※画像は昨年の模様 (C)A.M.P.A.S.

例年通り、ハリウッドのドルビーシアターで開催される世界最高峰の映画の祭典は、今回からキャスティング賞が新設され、合計24部門へとボリュームアップした。

「罪人たち」(3月16日(月)にＷＯＷＯＷシネマにて放送)が、「タイタニック」(1997年)他の14部門を上回る歴代最多16部門でのノミネートという快挙を達成。今回の本命としてこれまでの最多受賞更新にも期待がかかる。

「罪人たち」 (C)2025 Warner Bros. Entertainment Inc. and Domain Pictures, LLC. All Rights Reserved.

そんな「罪人たち」で双子役を熱演したマイケル・B・ジョーダンと主演男優賞を争うレオナルド・ディカプリオの「ワン・バトル・アフター・アナザー」(12部門13ノミネート)やティモシー・シャラメの「マーティ・シュプリーム 世界をつかめ」(9部門ノミネート)が対抗として有力視されている。

作品賞、監督賞、撮影賞などで多くの部門でぶつかり合っているが、仲良く賞を分け合うのか。それとも作品賞に輝いたほか監督賞、主演女優賞、脚本賞、編集賞と主要部門を席巻した昨年の「ANORA アノーラ」(3月12日(木)にＷＯＷＯＷシネマにて放送)のように、どれか1作品が独占する形となるのか。熱い視線が注がれている。

「ANORA アノーラ」 (C)2024 Anora Productions, LLC. All Rights Reserved.

激戦必死の主要部門の一方で、日本人にとってやはり気になるのが、メイクアップ＆ヘアスタイリング賞の行方だ。「国宝」は吉沢亮や横浜流星を女形へと変身させるだけでなく、照明の当たり方を計算した透明感のある白塗りや、年齢による顔つきや皮膚の質感の変化まで、自然に表現した仕事ぶりが高く評価されている。

「国宝」 (C)吉田修一／朝日新聞出版 (C)2025映画「国宝」製作委員会

それに対しこれまで2度オスカーに輝いている日本出身のメイクアップアーティストのカズ・ヒロ(辻一弘)も、「スマッシング・マシーン」(5月15日(金)公開)でドウェイン・ジョンソンを伝説の格闘家マーク・ケアーに変身させた手腕が評価され、3度目の受賞に期待がかかる。

近年のオスカーのある意味でトレンドとも言える"アジア勢の躍進"という意味で忘れてはいけないのが、世界的な大ヒットを記録した「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」の存在だ。

Netflix映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」

「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」は、悪魔狩りの任務を背負ったK-POPアイドル3人組が壮大な戦いを繰り広げるアクション・アニメーション。前哨戦となる「第83回ゴールデングローブ賞」では「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」(2025年)を退けて最優秀長編アニメーション映画賞に輝いており、今回のアカデミー賞では歌曲賞候補の劇中歌「Golden」と合わせて2部門で大本命となっている。

「第98回アカデミー賞」ノミネーション作品の魅力や日本関連作品情報、新部門の追加など、今年の見どころを徹底解説する「第98回アカデミー賞直前徹底ガイド」も3月1日(日)にＷＯＷＯＷプライムで放送されるので、見どころをおさえておきたいところ。

そんな賞の行方はもちろん、大スターたちが集結する絢爛豪華なショーとしても十分楽しめるので、ぜひ年に一度の映画の祭典をチェックしたい。

