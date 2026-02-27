NetflixがWBC中継のゲスト出演者を発表

野球日本代表「侍ジャパン」を盛り上げる“強力な助っ人”にファンが歓喜している。動画配信大手のNetflix（ネットフリックス）は27日、3月5日から開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を盛り上げる番組のゲスト出演者を発表。そこに記された名前に「え、いるやん！」「まじかよ」とファンが驚いている。

Netflixはこの日、WBCの全47試合を中継する実況および解説陣を発表。試合の魅力を伝える解説陣には、高橋由伸氏をはじめ、中嶋聡氏、中田翔氏ら日本ファンに馴染みの深いOBが新たに加わった。また、スタジオで番組を盛り上げるゲストとして、原辰徳氏、松坂大輔氏、ラーズ・ヌートバー外野手（カージナルス）の出演も発表された。

ヌートバーの出演にファンは続々反応。SNSには「ヌートバーの出演ガチ!?」「あつー!!」「ちょー楽しみ」「WBCゲストで来るの熱い」「今回は招集されていませんが、前回はヌートバー効果もありましたからね」などのコメントが寄せられていた。

ヌートバーは日本人の母を持ち、2023年大会で日系選手として初めて侍ジャパン入りを果たした。祖父の名前に由来する「たっちゃん」の愛称でも親しまれ、主力選手として世界一に大きく貢献。今大会は、オフに両足かかとの手術を受けた影響もあり、2大会連続での代表入りは逃していた。現在は10日間のIL入りしてリハビリ中ではあるが、大会連覇を目指す侍ジャパンを、優勝を知る男が後押ししていく。（Full-Count編集部）