アニメミュージックの祭典「ANIMAX MUSIX 2026 OSAKA」Leminoでの生配信決定
【モデルプレス＝2026/02/27】3月7日に開催されるアニメミュージックの祭典「ANIMAX MUSIX 2026 OSAKA supported by Lemino」が、Leminoにて生配信されることが発表された。
【写真】「ANIMAX MUSIX」出演歌手一覧
「ANIMAX MUSIX」は「アニメミュージックの魅力を世界へ」をコンセプトに、2009年からスタートしたライブミュージックイベント。昨年の秋に開催した「東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA supported by Lemino」に続き、4回目の共催となる「ANIMAX MUSIX 2026 OSAKA supported by Lemino」は、Asue アリーナ大阪で開催され、高橋洋子やオーイシマサヨシ、初出演の北宇治カルテット、佐々木李子など注目のアーティストが出演するライブを配信で楽しめる。
さらに、昨年秋に開催され反響を呼んだ横浜公演の編集版として「東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA supported by Lemino 〜LIVE SELECTION〜」 の配信も決定。会場を熱狂させた迫力のライブパフォーマンスを楽しむことができる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ANIMAX MUSIX」出演歌手一覧
◆「ANIMAX MUSIX」生配信決定
「ANIMAX MUSIX」は「アニメミュージックの魅力を世界へ」をコンセプトに、2009年からスタートしたライブミュージックイベント。昨年の秋に開催した「東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA supported by Lemino」に続き、4回目の共催となる「ANIMAX MUSIX 2026 OSAKA supported by Lemino」は、Asue アリーナ大阪で開催され、高橋洋子やオーイシマサヨシ、初出演の北宇治カルテット、佐々木李子など注目のアーティストが出演するライブを配信で楽しめる。
さらに、昨年秋に開催され反響を呼んだ横浜公演の編集版として「東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA supported by Lemino 〜LIVE SELECTION〜」 の配信も決定。会場を熱狂させた迫力のライブパフォーマンスを楽しむことができる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】