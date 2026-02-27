NCT WISH、日本ドラマ挿入歌『Same Sky』本日（27日）リリース！希望のメッセージを届ける

NCT WISHが、日本のドラマ挿入歌を歌唱する。

NCT WISHは2月27日午後6時、ドラマ『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう』（テレビ東京）の挿入歌『Same Sky』をリリースする。

【写真】NCT WISH、日本で家系ラーメン堪能

『Same Sky』は、温もりあふれるサウンドが特徴のレトロポップR&Bナンバーで、歌詞には「辛いことがあっても僕たちは同じ空の下で一緒にいるから、互いに支え合いながら前へ進もう」という希望に満ちたメッセージが込められている。

（画像＝SMエンターテインメント）

NCT WISHはこれまでにも『Make You Shine』『If you love me let me know』『Wishing Star』など、韓国国内外のドラマやアニメのOSTに参加し好評を得てきた。今回の新曲でも、彼ら特有の明るいエネルギーで世界中のリスナーに共感を届ける予定だ。

なお、NCT WISHは現在、初の単独コンサートツアー『NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’』を開催中。2月28日に台北・NTSUアリーナで公演を行い、現地のファンと交流する。

（記事提供＝OSEN）