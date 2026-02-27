“マヨネーズ×レモン×はちみつ”の特製ソースを唐揚げにたっぷり…「松のや」で新商品発売

とんかつ専門店「松のや」は、2026年3月4日（水）午後3時より、「ハニーレモン唐揚げ定食」を発売する。

「松のや」のジューシーな本格唐揚げを、さらに美味しく癖になる味わいに仕上げた「ハニーレモン唐揚げ定食」は、はちみつ、レモン、マヨネーズを組み合わせた特製ソースをかけた新商品。レモンの爽やかな風味に、はちみつの甘み、マヨネーズの濃厚なコクが合わさることで、唐揚げの旨味を最大限に引き出している。「マヨネーズ好きには食べてほしい」と、背徳感たっぷりの味わいに仕上がっているという。※はちみつを使用しているため、1歳未満の乳児には与えないように注意

〈商品概要〉

【商品名】

・ハニーレモン唐揚げ定食（5個） 990円

・ハニーレモン唐揚げ定食（8個） 1,260円

・ロースかつ＆ハニーレモン唐揚げ定食 1,130円

・ハニーレモン唐揚げ丼 790円

・単品ハニーレモン唐揚げ （5個） 690円

※全て税込価格。店内・テイクアウトの税込価格は同一

※テイクアウト可能。テイクアウトの場合のみそ汁は、別途料金が必要となる

※株主優待券は、「ハニーレモン唐揚げ定食」「ハニーレモン唐揚げ丼」に利用できない（単品は除く）

※はちみつを使用しているため1歳未満の乳児には与えないよう注意

【発売日】

2026年3月4日（水）午後3時〜

【対象店舗】

一部店舗を除く全国の松のや

※松のやでは、一部店舗にて「ライスおかわり無料」サービスを実施している