日本で炎上、TWICEメンバーとの露出で物議のチョン・ソミ　今度は超難解“おむつ”ファッションで注目

日本でマナー論争を巻き起こしたチョン・ソミが、再び大胆すぎるファッションで話題を集めている。

チョン・ソミは2月25日、自身がアンバサダーを務める高級ブランドとのコラボ写真をSNSで公開。

《写真》日本で炎上したチョン・ソミのおむつファッション

レッドのシャツにブラックのインナーを合わせ、“おむつ”を思わせるショートパンツという前衛的なスタイルを披露した。極端に短い丈のパンツから伸びる脚線美が際立ち、抜群のプロポーションが強調されている。

そんな彼女は1月末、日本滞在中に撮影した写真がSNSで拡散され、炎上騒動に発展。タクシー車内で脚を高く上げるポーズなどが、「公共マナーに欠ける」との批判を浴びた。

さらに過去には、TWICEメンバーと撮影した写真で下着が見えるようなカットを投稿し、日本のネット上で物議を醸したこともある。たびたび議論を呼ぶスタイルが、今回も注目を集めている格好だ。

なお今年5月、チョン・ソミがセンターを務めたガールズグループI.O.Iが、完全体でカムバックする。デビュー10周年を前にした奇跡の復活に、世界中から熱い視線が注がれている。音楽活動の大きな節目を控えるなか、彼女の過激なファッションもまた、強い存在感を示し続けている。

（写真チョン・ソミInstagram）

◇チョン・ソミ プロフィール

2001年3月9日生まれ。カナダ出身で、父がオランダ系カナダ人、母が韓国人のハーフ。2016年1月から放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に出演し、優勝を果たす。同年5月、ガールズグループI.O.Iのメンバーとしてデビュー。2017年1月のI.O.I解散後、JYPエンターテインメントからYGエンターテインメント傘下のTHEBLACKLABELに移籍。2019年6月、1stミニアルバム『BIRTHDAY』でソロデビューを果たした。身長172cm、体重46kgの美スタイルで知られる。