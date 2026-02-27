コイツに子育てはムリだ…と彼氏に判断される「NG発言」９パターン
結婚を見据えた交際をしているなら、「家庭的な女性」の印象を植え付けておいて損はありません。特に彼氏がゆくゆくは子どもを望んでいる場合、育児への適性も厳しくジャッジされている可能性があるので、普段から言動には注意したほうがよさそうです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「コイツに子育てはムリだ…と彼氏に判断される『NG発言』」をご紹介します。
【１】電車でぐずる赤ちゃんにイライラしながら「うるさいなー」
「この程度で文句言うなら、赤ちゃんの世話は難しいかも…」（10代男性）というように、車内に響く泣き声に思わずイラッとしてしまい、幻滅されるパターンです。むしろ「眠いのかな？」などと微笑みを浮かべて、慈愛を見せつけたいところです。
【２】別の道を歩む運命だと悟られてしまう「子どもがほしいと思ったことは一度もない」
「それならしょうがない。早めに分かってよかったかも」（20代男性）というように、母親になる気がないことがはっきり伝わると、彼氏も腹が決まるようです。とはいえ、将来設計が変わる余地もあるなら、「今はまだ育児とかピンと来ないだけかもしれない…」とぼかしたほうがいいかもしれません。
【３】子育て奮闘中でヘトヘトになっている友達を見て「ああはなりたくないわー」
「『疲れるし、汚いし…』ってひどい言いように唖然」（20代男性）というように、子育て中の友達をなんとなく下に見ると、感じが悪いだけでなく、未熟な印象を与えてしまうようです。せめて「子育てって大変そう」と感想を述べるくらいに留めましょう。
【４】母性というより人間性を疑われる「親戚の赤ちゃんが超ブサイクでほんと気の毒」
「そこまで言う？とドン引きした」（20代男性）というように、容姿で子どもの価値を判断するかのような発言をして、白い目を向けられるパターンです。毒舌が過ぎると、長い付き合いの彼氏にもさすがに幻滅されてしまうでしょう。
【５】街でぶつかってきた子どもに舌打ちしながら「ったく前向いて歩けよ」
「子どもに厳しいどころじゃない。隣にいてギョッとした」（20代男性）というように、子どもへの辛辣な一言を彼氏に聞かれて、失望されるパターンです。「危ないよー」と優しく注意を促すのが、正しいあしらい方かもしれません。
【６】価値観の違いを露呈してしまう「子どもってそんなにかわいいかなあ？」
「子どもが好きでも嫌いでも個人の自由だけど、自分とは合わないなと」（20代男性）というように、「子ども嫌い」を匂わす発言もリスクが高そうです。無理に「子ども好き」をアピールする必要はありませんが、言わなくてもいい一言は飲み込んだほうがいいでしょう。
【７】そんな認識で大丈夫？と心配されてしまう「子どもなんて勝手に育つよ！」
「いい親になるための努力とか、あんまりしなさそう」（10代男性）というように、「放任主義」を主張すると、やる気がないように映ってしまうようです。とはいえ、普段から豪快なキャラなら、「お前らしい！」と笑って共感してもらえるかもしれません。
【８】あまりに楽観的で逆に不安に思われる「仕事と子育ての両立なんて余裕余裕！」
「そんなに甘くないだろ…と呆れてしまった」（20代男性）というように、なんの根拠もなく自信満々の発言をしても、「それなら安心だ」とは思ってもらえないようです。多少不安を覗かせたほうが、地に足がついているように見えるでしょう。
【９】子どもの食育など望むべくもない「実は私、包丁持ってないんだよね…」
「栄養バランスとか気にしなさそうで、ちょっと不安」（20代男性）というように、料理未経験なのがバレると、「子育てに影響が出るのでは？」と心配されそうです。すぐに「これからがんばるから！」と意欲を示して、望みを捨てずにいてもらいましょう。
不用意な発言で、彼氏との間に溝を作らないよう気をつけましょう。（安藤美穂）
