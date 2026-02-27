ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）

ワタナベフラワー･ギターのイクロー

☆☆☆☆

【目ぇ飛び出そうになったわ！】



「先日、娘がSNSで見つけたケーキを大阪に食べにいきました。お目当てのイチゴのケーキとバニララテを注文。おしゃれなお店でおいしいケーキと素敵なラテアートを満喫したのですが、お会計のときにショーケースを見て驚愕。なんと私たちが食べたイチゴのケーキは1個1800円！ 2人で5000円超えのティータイムとなり、母ちゃんはテンションだだ下がりです。値段は確かめておかないとダメですね……」



メンバーは原材料の高騰も気にかけつつ「それにしても1800円は高いな〜。ホールが買えちゃう。あらかじめ値段を知った上で覚悟して行きたかったね」と寄り添った。

会計時の思わぬ高額……

【ゾンビごっこの代償】



「私は小学6年生の11歳です。こないだ友達と公園で“ゾンビごっこ”をしていました。ゾンビから必死で逃げてとっても楽しかったんですが、家に帰って鏡を見たら、お気に入りのヘアピンが無くなっていました。公園に戻って一生懸命探しても見つかりませんでした。ゾンビごっこに夢中になりすぎた自分を少し反省しています」



ボーカルのクマガイタツロウは自分の父親からの言葉を引用。「形あるものはいつか壊れたり無くなったりする。形のないものほど大事にしなさい」とコメント。しかしながら「この子の姿を実際に見てしまったら、かわいそうで買ってあげると思う」と本音も漏らしていた。

（奥から）ワタナベフラワー･ベースのムサ、ボーカルのクマガイタツロウ

番組にはほかにもこんな不幸メールが届いた。あなたならどう寄り添う？





【寝させて！】



「私は夜勤なので昼間は自宅で寝ていますが、たまに外がうるさいときがあります。トンカチや電動ドリルなどの工具を使う人がいて、音が体内にまで響いてくるため完全に起こされてしまいます。昼間のため個人的な理由でなかなか注意もできず、不眠状態で夜勤のときもあってキツイです」



【もしかして、めんどくさいの？】



「妹にメッセージアプリでどんな問いかけをしても、スタンプでしか返事がきません」

※ラジオ関西『Clip水曜日』2月11日放送回より