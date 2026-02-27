【「トミカリミテッドヴィンテージ ネオ 1/64 LV-N フェラーリ F40 1989」ほか】 セール中

トミカリミテッドヴィンテージ NEO 1/64 LV-N フェラーリ F40 1989

Amazonにて、トミーテック (TOMYTEC)のミニカーの対象製品が割引価格で販売されている。

今回は「トミカリミテッドヴィンテージ ネオ」シリーズより、「1/64 LV-N フェラーリ F40 1989」と「LV-N343a 三菱ふそう キャンター 清掃車（白／青）」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

トミカリミテッドヴィンテージ ネオ 1/64 LV-N フェラーリ F40 1989

参考価格：8,360円

セール価格：6,756円

割引率：19％

本製品は、フェラーリ社の40周年記念車として1987年に発表された「フェラーリ F40」を、スライド式のサイドウィンドウを装着した仕様で製品化したもの。ストレートに近い排気系のパーツも新規に製作されている。

トミカリミテッドヴィンテージ ネオ LV-N343a 三菱ふそう キャンター 清掃車（白／青）

参考価格：7,920円

セール価格：6,400円

割引率：19％

本製品は、4代目三菱ふそう キャンターの清掃車を製品化したもの。ダンプアップ、ホッパー開閉、投入口開閉と豊富なアクションを採用している。ゴミ容器、ゴミ袋、カラス2羽、作業員のフィギュアが付属する。

※参考価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。