B11型サニーのカーオーディオは『プッシュボタン式ラジオ』

こんにちは。イラストレーター兼ライターの遠藤イヅルです。所有中の1985（昭和60）年式『日産サニーカリフォルニア』の『再生』と『快適化』のレポート連載第9回は、旧車に乗っている人の悩みと思われる『音楽環境』に対して、これまで行ったことと現在の状況を記します。

カーラジオをはじめとして運転中はまったく音楽はかけない！ という人もいるかと思いますが、好きな音楽をかけながらドライブするのを楽しみにしている人も多いでしょう。筆者はどちらかといえば後者です。



上級版の『SGL』グレードにはFMラジオが備わりますが、残念ながら壊れており使用不能。周波数表示部がぼんやり光るのがいいですね。 遠藤イヅル

ところが愛車のB11型サニーカリフォルニアは1981年から1985年に販売されたクルマで、いわゆる大衆車。そのためB11世代の時代ではまだプッシュボタン式のラジオが主体で、カセットデッキはオプションでした。

ところが購入時にはそのラジオは壊れており、ダッシュボードのセンターにカロッツェリア製の比較的新しいCDプレーヤーが、過去のオーナーによって装着済みでした。筆者は、2000年代半ばから次第にCDやMDで聴くことが減っていき、現在はほぼiPhoneから音楽をかけています。

携帯音楽プレーヤーを介してストリーミングによって無尽蔵に配信される便利さを知ると、６連装や10連装CDで感激していたのが懐かしく感じられますよね。

FMトランスミッターの決定版？

携帯音楽プレーヤー（以前はiPod、現在はiPhone）からカーオーディオに音楽を流すにはいくつか方法がありますが、筆者はFMトランスミッターを用いています。

FMトランスミッターとは、携帯音楽プレーヤーの音声をFM電波に変換して、カーオーディオのFMラジオに受診させる送信機ですが、以前は携帯音楽プレーヤーとFMトランスミッターを有線接続する必要がありました。



現在における筆者の『決定版』FMトランスミッター、JAPAN AVE.（ジャパンアベニュー）の『JA996』。 遠藤イヅル

現在ではブルートゥース接続も可能で、わずらわしい配線が不要となりましたが、音質重視のユーザーには音質劣化の少ない有線接続がオススメです。

ところがこのFMトランスミッター、ノイズの有無、設定できる周波数の大小、操作性の良し悪しなど製品差がそれなりにあります。そのため筆者はかなりの数をあれこれ買い換え試してきたのですが、その結果『ひとつのゴール』にたどり着きました。

それがJAPAN AVE.（ジャパンアベニュー）の『JA996』という製品です。まず、どこに設置しても雑音が混ざることがありません。周波数切り替えも上面のボタンを押すだけ。設定している周波数が地域のFM放送とかぶるような場合に便利です。

また、曲送りもダイヤルを左右に回すだけ。左に回して1曲前、右で1曲送りなので直感的に操作できます。もちろんブルートゥース接続が可能で、有線接続用AUX端子をひとつ、充電が可能なUSBポートを3つ備え、ハンズフリー電話にも対応など機能性にも優れています。性能や機能を考えると高額ではないのもポイントです。

もうひとつの悩み、『スマートフォンホルダー』

それともうひとつ、長らく『あれでもない、これでもない』と悩んできたのが音楽供給の本体となるiPhoneの置き場、つまりスマートフォンホルダーです。iPhoneにカーナビゲーションを任せていることもあり、目につきやすく、違法でなく安全な場所に設置する必要があります。

スマートフォンホルダーには膨大な種類があり、年々進化を続けているので、こちらも長年にわたり試行錯誤を繰り返してきました。近年の流れを振り返ると、iPhoneのMagSafe（マグセーフ）を活用した磁力貼り付けタイプや、iPhoneを置くとモーター駆動でアームが閉まり、しかもワイヤレス充電ができるタイプなどを使っていました。



星光産業の『EC-213』。シンプルな造形でしかも軽く、機能的なのが特徴。旧車乗りにオススメのスマートフォンホルダーです。スマホケース、リング付きでもいけちゃいます。 遠藤イヅル

しかし磁力式はiPhoneを巨大なプロマックスに機種変更したところ磁力が足りず、地面からの衝撃で脱落する事案が発生。ワイヤレス充電はiPhoneを置いている間はずっと充電してしまうのと、ホルダーが熱を持つため、適宜ホルダーから充電ケーブルを抜く必要があります。

しかもホルダー自体が重いので、劣化して折れそうな旧車のルーバーに付けるにはヒヤヒヤものでした。これらを経て行き着いたのが、星光産業の『EC-213』です。

置くだけでスマートフォンの重みでホルダーが立ち上がるというシンプルな設計で、脱着も上から抜き差しするのみ。畳まれた時も驚くほどコンパクトで、デザインも派手じゃないので旧車の内装に影響しません。そのためもう1台の愛車、日産フォルクスワーゲン・サンタナにも装着しています。

時代に合わせた備えがない旧車に対して頭をひねり、いろいろ試してみるのも旧車乗りの楽しみかもしれません。

