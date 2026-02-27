Stray Kidsチャンビン、AUTRYのグローバルブランドアンバサダーに就任 ブランド史上初「心からワクワクしています」
8人組ボーイズグループ・Stray Kidsのチャンビンが、ライフスタイルブランドAUTRY （オートリー）のブランド史上初となるグローバルブランドアンバサダーに就任した。
【別カット】クラシカルなコーデを披露したStray Kidsチャンビン
このアンバサダー就任は、AUTRY（オートリー）が受け継いできた“オーセンティシティ”“ヘリテージ”“アート性”そして“情熱的な自己表現”といった価値観を共有し、ともに創り上げるカルチャーリーダーとの絆をより一層深めていくというブランドの揺るぎない姿勢を象徴している。
チャンビンがオートリーの2026年春夏コレクションのルックとスニーカーをまとったビジュアルと動画はグローバルに展開される。控えめでありながら確固たる美意識と、タイムレスなスポーツウェアの感性が息づくワードローブは、ダイナミックでありながら落ち着きのある彼のパーソナリティを美しく表現している。
ラッパー、シンガー、ソングライター、そしてプロデューサーとして多彩な才能を発揮するチャンビン。その創造性に満ちたエネルギーとカリスマ性は、アメリカンスポーツのヘリテージを基盤に、イタリアの卓越したクラフツマンシップによって昇華されたオートリーの大胆かつタイムレスなビジョンと完璧に調和している。
2018年にStray Kidsとしてデビューして以来、チャンビンは同グループのクリエイティブの中枢を担うプロデュースユニット「3RACHA」の主要メンバーとしても活躍。韓国音楽著作権協会に登録された作家としても評価され、国際的アーティストとのコラボレーションを通じてグローバルなキャリアを築いてきた。音楽的功績に加えて、継続的な社会貢献活動への真摯な姿勢でも高い評価を得ている。
チャンビンは「オートリーファミリーの一員になれることをうれしく思います。私は、ヘリテージを尊重しながらも、革新性と未来を見据えたクリエイティビティを追求するブランドに強く惹かれてきました。オートリーが体現する静かなる品格と自信は、私自身の価値観とも深く共鳴しています。この新たな旅路を共に歩めることに、心からワクワクしています」とコメントしている。
今回のビジュアルでは、ポロスウェットシャツや軽やかなブルゾンなど、アメリカン・カレッジスタイルのクラシックコードをオートリーならではの洗練された視点で再構築したルックから、ブランドのシグネチャーロゴをあしらった都会的なスポーツウェアまで、チャンビンの自信とエフォートレスなエレガンスを際立たせている。
オートリーのエグゼクティブ・チェアウーマンであり、スタイルキャピタルCEOのロベルタ・ベナーリアは、「チャンビンをブランド初のグローバルブランドアンバサダーとして迎えられることを、この上なく誇りに思います。彼は、揺るぎない意志と真のオーセンティシティ、そして自由な精神を兼ね備えた、新たな世代のグローバルタレントを体現する存在です。彼のアーティスティックな誠実さと自信は、オートリーのDNAと美しく響き合っています。これから彼と共に、長期的なビジョンを築いていけることを心より楽しみにしています」と期待を寄せている。
