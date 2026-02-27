タレント長嶋一茂（60）が27日、金曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。3月5日開幕のWBCに出場するドジャース大谷翔平投手の打順を予想した。

大谷は26日に侍ジャパンに合流。バンテリンドームで行われた全体練習でメンバーと交流し、グラウンドで汗を流した。

一茂は大谷の打順について「2番の時の大谷選手と1番の時の大谷選手で違いがどうしてもあるので、本人が打ちやすい打順がいいと思うんです」と説明。「もちろん井端監督との相談や話し合いもあると思うんですけど、1番を打ちたいんじゃないかなと思います」と予想した。

大谷は今大会で打者専念を表明しており「彼はスプリント能力がとても高いので、盗塁や走塁ですよね。そっちの方でチームに貢献すると」と語り、「長打を当然皆さん期待するんだけど、前回のメキシコ戦の時に二塁打打って、塁に出て村上選手が逆転タイムリー打ったのがまだ記憶に新しい。そういう感覚になると思うので、1番の方が彼の機動力を使いやすいんじゃないかな」とコメントした。