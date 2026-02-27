【焼肉きんぐ】食べ放題メニューをカスタム！ロバート馬場が生み出した「絶品グルメ」
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜24時）。2月26日（木）の放送は、「プロのひと手間で別グルメに！ 一流料理人の食べ放題カスタム 焼肉きんぐ編」をお届け！
今回は、人気焼肉チェーン店「焼肉きんぐ」で食べ放題のメニューを組み合わせ、新たな激ウマグルメを作る。果たして、どんな絶品カスタムグルメが誕生するのか！？
ロバートの馬場裕之がカスタムグルメに挑戦！ 馬場は、これまで数々の料理本を執筆するなど料理の腕前は芸能界随一。
さらに、3年前に開設した個人のYouTubeチャンネルでは、初心者でも簡単に作れるオリジナルレシピが反響を呼び、登録者数は130万人を越えている。
「焼肉きんぐ」は全国に350店舗以上を構え、食べ放題メニューは130種類以上。
おなじみのカルビ、ロース、ハラミをはじめ、ホルモン、鶏焼肉、チーズ焼肉など、さまざまなお肉や、「エビとイカのバターホイル焼き」「たまねぎ焼」「焦がし醤油のコーンバター」といった海鮮・ホイル焼き、さらに、「そぼろごはん」「とろろごはん」「石焼ビビンバ」やデザート各種を含め、100分間食べ放題(キングコース)で税込3380円という衝撃のコスパだ。
馬場は「冷たいとうもろこしのスープ」「鶏カルビの塩」「エビとイカのバターホイル焼き」と「ご飯(小)」を注文。
まず、「エビとイカのバターホイル焼き」と「鶏カルビの塩」をそれぞれ焼き、ハサミで一口サイズにカット。それを入れたホイルに「焦がし醤油のコーンバター」のコーンのみを入れ、その上にご飯を乗せる。
さらに、「冷たいとうもろこしのスープ」を投入して加熱。温めて溶かしたチーズフォンデュソースをかければ、「きんぐドリア」の完成！
馬場は「これは誰が食べてもおいしい！」とコメント。スタジオで試食したMC陣も、「うまい！」と絶賛していた。
