新しいJR駅舎が竣工予定で″にぎわい創出″期待「人口微増を続ける物流の拠点」岡山県早島町で130周年を祝う記念式典
岡山県早島町で130周年を祝う記念式典が開かれました。人口減少が進む自治体が多いなか微増を続ける物流の拠点。一方で、にぎわいの創出が課題となっています。
【写真を見る】新しいJR駅舎が竣工予定で"にぎわい創出"期待「人口微増を続ける物流の拠点」岡山県早島町で130周年を祝う記念式典
きのう（26日）町制施行から130周年を迎えた早島町で記念式典が開かれ、町民ら約290人が節目を祝いました。
（佐藤博文町長）
「この歴史を守ってきた先人のみなさま、諸先輩方の並々ならぬ努力に改めて敬意を表したいと思います」
（町民）
「（町制施行）130周年を迎えたということは本当に喜ばしいことだなと思います」
「合併をせずにやっていけるという岡山県で誇らしい町だと思っていますので、これからもどんどん発展していってほしいなと思っています」
人口増加が続く
多くの自治体で人口減少が問題となるなか早島町では増加が続いています。しかし、観光の目玉となるような施設は少なく交流人口も多くありません。来月には新しいJRの駅舎が竣工予定でにぎわいの創出が期待されています。
（佐藤博文早島町長）
「駅のバリアフリー化も完成しますので、来月また竣工式典もございますので駅を中心にですね、にぎわいの町づくりをしっかりと作っていきたいと思っております」
130周年を迎えた流通の拠点・早島町。次の節目に向けて新たな魅力の創出が求められています。