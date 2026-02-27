【ヤバ！お嬢サマ義母サクラコ】晴れの舞台を「混乱させるな」怒ってくれた夫＜第7話＞#4コマ母道場
世の中には、「話が通じない人」が少なからず存在します。相手の言葉を聞くつもりがないのか、聞こえているのに無視しているのか、それとも内容を理解できていないのか……。そんな相手と向き合うのは、一苦労ですよね。今回は、そんな「話の通じない人」に振り回されてしまった家族のお話です。
第7話 話が通じない
【編集部コメント】
「私、母親に見えなくもないから」ってお義母さん、息子のシュンさんと夫婦を装うつもりなのでしょうか？ ひとりで勝手に納得して、勝手に話を終わらせてしまいました。お義母さんに何を言っても伝わらないと思ったスミレさんは、夫であるシュンさんに伝えて、ズバッと断ってもらったようです。ここまでハッキリ言われれば、さすがのお義母さんも理解してくれ……ますよね？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
