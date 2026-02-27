【ヤバ！お嬢サマ義母サクラコ】晴れの舞台を「混乱させるな」怒ってくれた夫＜第7話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

世の中には、「話が通じない人」が少なからず存在します。相手の言葉を聞くつもりがないのか、聞こえているのに無視しているのか、それとも内容を理解できていないのか……。そんな相手と向き合うのは、一苦労ですよね。今回は、そんな「話の通じない人」に振り回されてしまった家族のお話です。

第7話　話が通じない



【編集部コメント】

「私、母親に見えなくもないから」ってお義母さん、息子のシュンさんと夫婦を装うつもりなのでしょうか？　ひとりで勝手に納得して、勝手に話を終わらせてしまいました。お義母さんに何を言っても伝わらないと思ったスミレさんは、夫であるシュンさんに伝えて、ズバッと断ってもらったようです。ここまでハッキリ言われれば、さすがのお義母さんも理解してくれ……ますよね？

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・井伊テレ子