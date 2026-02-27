去年１２月、山形県長井市の店舗兼住宅で起きた強盗事件で、きのう逮捕された市内に住む女の身柄が、きょう、山形地方検察庁に移されました。

【画像】事件現場

きょう送検されたのは、強盗傷害と住居侵入の疑いできのう逮捕された長井市神明町の無職の女（６１）です。

警察によりますと、女は、去年１２月２５日午前３時２０分ごろ、長井市神明町の店舗兼住宅に侵入し、住人の７０代女性の顔を複数回殴り、金品を要求した疑いがもたれています。

女性は顔を打撲するなど全治およそ２週間のけがをしました。

関係者によりますと、女は現場のすぐ近くに住んでいたということです。

警察は、女の認否や被害者と顔見知りだったかどうかについて、捜査に支障があるとして、明らかにしていません。

当時、被害にあった女性は、女に殴られたあと、「カネを取りに行く」などと告げ近くの住宅に逃げ込み警察に通報しました。

盗まれたものはなかったということです。

今回の事件は、女の単独での犯行とみられ、警察は犯行に至ったいきさつなども含め詳しく調べを進めています。