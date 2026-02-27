LIVへつながる国際ツアー…千葉で無料観戦もできるらしい！ 4月のインターナショナルシリーズ日本大会の出場選手も一部発表

LIVへつながる国際ツアー…千葉で無料観戦もできるらしい！ 4月のインターナショナルシリーズ日本大会の出場選手も一部発表