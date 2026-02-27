目を頼り過ぎるから軸がブレる！ “足裏”で根を張るイメージを持つと地面反力を使った再現性の高いスイングに
ブレないスイング軸を作るためには、体のどこを鍛えればいいのだろうか？ 「軸作りに大事なのは平衡感覚です。人間の平衡感覚は、目、三半規管、足裏という3つのセンサーが拾った情報を、脳がまとめて処理する仕組みになっています」と話すのは、体の操り方で競技力を底上げする「上達屋」代表の手塚一志さん。
【写真】一緒にやると効果大！ 効率良く力を伝えるための関節角度を体に覚えさせる『かませ』
ここで一つ、問題がある。目をつむって片足立ちをすればたちまちフラつくように、私たちは平衡の維持を目に頼りがちという点だ。「目からの情報を脳で処理して筋肉に指令が届くまで0.2?0.5秒かかります。スイング中にバランスの崩れを目が見つけ、脳から『立て直せ』の指令が筋肉に届くころ、インパクトは終了しているのです」ではどうすればいいのか。「頭で考えなくても、体が勝手に修正する状態を作ることです。そのカギは足裏。現代人は足裏の感覚が非常に鈍い。ここを目覚めさせて、足裏で地面をつかむ感覚が戻ると、余計な力みが抜け、丹田のど真ん中に軸がスッと通るようになります。すると脳の処理を待つ前に、体が勝手にバランスを整えてくれるのです」手塚さんによれば、足裏のセンサーを磨いてスイング軸を強化するには、「根張り」のドリルが有効だそう。「『 根張り』は足裏から頭頂まで一本の芯を通して、真っすぐ立つためのドリル。ポイントは、ドリルを裸足で行い、常に足裏全体で床をつかむ意識を持つことです」■地面反力を使って真っすぐ立つ『根張り』私たちは常に自重と同じだけの地面反力を受けている。「根張り」はその力を味方にし、足裏から軸を通して体を安定させるのが狙い。自分が大きな木の幹になったつもりで、見えない大部分が地中深く広がっている意識を定着させよう。これが叶うと、エネルギーが一点に集まり、小さな出力で大きな成果を生めるようになる。コンパクトに動いてもスピードが上がり、動きの再現性も高まる。◇やり方左右の足を腰幅程度に広げて立つ。鼻から息を吸っていったん止めたら、口から細く長く吐いていく。このとき、足の裏からも息を吐いていて地中に向かって根を伸ばしているイメージを強く持つこと。ひと呼吸15?20秒を目安に3セット行う。【解説】手塚一志さんてづか・かずし／パフォーマンス・コーディネーター（アスリート技能調整技師）。スポーツ上達工房「上達屋」代表。「ジャイロボール」「シンクロ打法」など、スポーツ技能の熟達法を発見・提唱。発信するメソッドは野球をはじめラグビーやゴルフなど幅広い競技で採用されている。◇ ◇ ◇ヘッドスピードがアップ！→関連記事で【飛距離アップに直結する肩甲骨周りの柔軟性が復活 「弓のポーズ」で腕と体が同調したスイングに！】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真5枚】腕と体が同調してヘッドスピードアップ！ 胸と足を上げた「弓のポーズ」が効果大
「まだかな〜」がミスの元！ “待ちチョロ”回避はゴルフプレー以外をするのが正解だった
ブレないスイング「軸」は根を張るイメージで作る！ “足裏感覚”の覚醒がゴルフ上達の近道
渋野日向子は左足で踏み込みながらテークバック！ だから地面反力が使えて飛ぶ！
HSBC女子世界選手権の最新リーダーボード
【写真】一緒にやると効果大！ 効率良く力を伝えるための関節角度を体に覚えさせる『かませ』
ここで一つ、問題がある。目をつむって片足立ちをすればたちまちフラつくように、私たちは平衡の維持を目に頼りがちという点だ。「目からの情報を脳で処理して筋肉に指令が届くまで0.2?0.5秒かかります。スイング中にバランスの崩れを目が見つけ、脳から『立て直せ』の指令が筋肉に届くころ、インパクトは終了しているのです」ではどうすればいいのか。「頭で考えなくても、体が勝手に修正する状態を作ることです。そのカギは足裏。現代人は足裏の感覚が非常に鈍い。ここを目覚めさせて、足裏で地面をつかむ感覚が戻ると、余計な力みが抜け、丹田のど真ん中に軸がスッと通るようになります。すると脳の処理を待つ前に、体が勝手にバランスを整えてくれるのです」手塚さんによれば、足裏のセンサーを磨いてスイング軸を強化するには、「根張り」のドリルが有効だそう。「『 根張り』は足裏から頭頂まで一本の芯を通して、真っすぐ立つためのドリル。ポイントは、ドリルを裸足で行い、常に足裏全体で床をつかむ意識を持つことです」■地面反力を使って真っすぐ立つ『根張り』私たちは常に自重と同じだけの地面反力を受けている。「根張り」はその力を味方にし、足裏から軸を通して体を安定させるのが狙い。自分が大きな木の幹になったつもりで、見えない大部分が地中深く広がっている意識を定着させよう。これが叶うと、エネルギーが一点に集まり、小さな出力で大きな成果を生めるようになる。コンパクトに動いてもスピードが上がり、動きの再現性も高まる。◇やり方左右の足を腰幅程度に広げて立つ。鼻から息を吸っていったん止めたら、口から細く長く吐いていく。このとき、足の裏からも息を吐いていて地中に向かって根を伸ばしているイメージを強く持つこと。ひと呼吸15?20秒を目安に3セット行う。【解説】手塚一志さんてづか・かずし／パフォーマンス・コーディネーター（アスリート技能調整技師）。スポーツ上達工房「上達屋」代表。「ジャイロボール」「シンクロ打法」など、スポーツ技能の熟達法を発見・提唱。発信するメソッドは野球をはじめラグビーやゴルフなど幅広い競技で採用されている。◇ ◇ ◇ヘッドスピードがアップ！→関連記事で【飛距離アップに直結する肩甲骨周りの柔軟性が復活 「弓のポーズ」で腕と体が同調したスイングに！】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真5枚】腕と体が同調してヘッドスピードアップ！ 胸と足を上げた「弓のポーズ」が効果大
「まだかな〜」がミスの元！ “待ちチョロ”回避はゴルフプレー以外をするのが正解だった
ブレないスイング「軸」は根を張るイメージで作る！ “足裏感覚”の覚醒がゴルフ上達の近道
渋野日向子は左足で踏み込みながらテークバック！ だから地面反力が使えて飛ぶ！
HSBC女子世界選手権の最新リーダーボード