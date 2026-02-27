中国の絶景ゴルフ場で「フェアウェイはどこですか〜？」 セキ・ユウティンが街に向かってナイスショット！
セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。街並みを見下ろし、その先には湖が見える豪快な打ち下ろしホールでのティショットを動画で投稿した
【中国のゴルフ場】目の前には綺麗な景色だけが広がる打ち下ろしホール
ここは中国南部、ミャンマーとの国境近くに位置する雲南省大理市にあるゴルフ場。遠くに見えるのは淡水湖の?海（じかい）だ。まるで街に向かって打っているような動画を見たファンからは「とても景色綺麗ですね！」「絶景に向かってナイスショット」「素晴らしい眺めですが、フェアウェイはどこですか〜？」「海越えましたか？」などのコメントが寄せられていた。昨シーズンのユウティンはレギュラーツアー27試合に参戦し、18試合で予選を通過。しかしトップ10入りは1試合のみで、メルセデス・ランキングは68位だった。ファイナルQTでは44位となり、今シーズン前半戦で出場できる試合数は限られてしまうが、そこで実力をいかんなく発揮し、リランキングも突破。2022年以来となるツアー2勝目を挙げることを、多くのファンが期待している。
