＜速報＞日本勢トップの山下美夢有がティオフ バーディ発進で首位と1差
＜HSBC女子世界選手権 2日目◇27日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行している。初日4アンダー発進の山下美夢有が日本時間午前11時10分に1番パー4からティオフ。バーディで滑り出している。
〈連続写真〉トップで左足体重!? 山下美夢有の最新スイングを見る
ティショットはフェアウェイセンターへ。2打目でグリーンに乗せると、約2.5メートルをねじ込んでバーディ発進。首位と1打差に迫っている。古江彩佳と竹田麗央はトータル2アンダー・20位タイ。西郷真央はトータル1アンダー・27位タイ、岩井千怜と馬場咲希はトータルイーブンパー・35位タイ、勝みなみはトータル1オーバー・40位タイにつけている。笹生優花と岩井明愛はトータル3オーバー・52位タイ。吉田優利はトータル4オーバー・63位タイから巻き返しを図る。トータル6アンダー・単独首位にオーストン・キム（米国）。1打差2位タイに山下、ミンジー・リー（オーストラリア）ら4人が続いている。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億6830万円）。優勝者には45万ドル（約7020万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞HSBC女子世界選手権 リーダーボード
ド派手！ 山下美夢有のキンキラドレス【写真】
山下美夢有 プロフィール＆成績
渋野日向子が来週の中国大会で今季初戦へ リザーブから滑り込み
石川遼は？ 米男子下部ツアーのリーダーボード
〈連続写真〉トップで左足体重!? 山下美夢有の最新スイングを見る
ティショットはフェアウェイセンターへ。2打目でグリーンに乗せると、約2.5メートルをねじ込んでバーディ発進。首位と1打差に迫っている。古江彩佳と竹田麗央はトータル2アンダー・20位タイ。西郷真央はトータル1アンダー・27位タイ、岩井千怜と馬場咲希はトータルイーブンパー・35位タイ、勝みなみはトータル1オーバー・40位タイにつけている。笹生優花と岩井明愛はトータル3オーバー・52位タイ。吉田優利はトータル4オーバー・63位タイから巻き返しを図る。トータル6アンダー・単独首位にオーストン・キム（米国）。1打差2位タイに山下、ミンジー・リー（オーストラリア）ら4人が続いている。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億6830万円）。優勝者には45万ドル（約7020万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞HSBC女子世界選手権 リーダーボード
ド派手！ 山下美夢有のキンキラドレス【写真】
山下美夢有 プロフィール＆成績
渋野日向子が来週の中国大会で今季初戦へ リザーブから滑り込み
石川遼は？ 米男子下部ツアーのリーダーボード