山田花子、「食費0円」長男が完食してくれた晩ご飯を披露「節約上手！栄養満点」「良いメニューですね」
2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が25日、自身のブログを更新。「食費0円」だったという“野菜たっぷり”な晩ご飯を公開した。
【写真】「山田家 食費0円でした」前日の残り物を活用した山田花子の手料理
山田は「今日の晩ご飯は昨日のお鍋の具の残りで『肉野菜炒め』」と報告。公開された写真には、肉野菜炒めをメインに、ふりかけがかかった白米、味噌汁、ブロッコリーやトマトのサラダ、しらすなどが並んだ青々とした野菜が印象的な食卓が写っている。
続けて「お兄ちゃん好みの味ではなかったけど 完食してくれた」と明かし、長男が食事をする様子も掲載。さらに次男も「お鍋と同じ味がする！」と言いながらたくさん食べてくれたといい、ピースポーズをした次男の写真とともに満足げにつづった。
また「今夜は昨日の残りの材料で作ったから 山田家 食費0円でした」と節約ぶりも報告。工夫を凝らした家庭料理を披露している。
コメント欄には「節約上手！栄養満点」「良いメニューですね」「花ちゃんの工夫は素晴らしいです」「ある物残り物でアレンジ 私の大好物だわ」「花ちゃん、偉い！」などの声が寄せられている。
