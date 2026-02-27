PUFFY・大貫亜美、手編みアイテム披露に大反響「手作りすごすぎ」「器用」「編み物天才」 aikoのために編んだ“おそろい”ニット帽かぶりポーズ
PUFFYの大貫亜美（52）が26日、自身のインスタグラムを更新。歌手のaiko（50）のライブを訪れたことを報告するとともに、aikoのために編み上げたという手作りのニット帽をかぶった“おそろい2ショット”を公開した。
【写真】「天才」「うますぎる」手編みニット帽をかぶりaikoとポーズを決める大貫亜美 ※2枚目〜
大貫は、aikoのパフォーマンスを「相変わらずの体力、歌唱力、ファンサのエグいライブでした…バケモンですこの人」と絶賛。ライブ後には、楽屋を訪れたそうで「ジャスティン・ビーバーが被ってたニットが欲しくて、写真を見ながら編んだやつをaikoにも編んであげたら、この日も持っててくれたので一緒に被ってみた」と仲良くおそろいのデザインのニット帽をかぶってポーズを決めた2ショットを披露した。
aikoはナチュラルカラーに黄色がアクセントのニット帽、大貫はピンクや白を使ったかわいらしいカラーのニット帽に仕上がっている。
大貫は「aikoに似合う色を…と思いながら毛糸を選ぶのも楽しかった」と振り返り、aikoの髪色とのマッチングに「おカワだった」と満足げ。さらに「次は編み物しながらおしゃべりするんだ〜」と、次回の約束にも期待を膨らませた。
コメント欄には「手作りすごすぎ」「器用」「編み物天才」「可愛い」「販売してほしい」など、さまざまな声が寄せられている。
