左アキレス腱断裂のけがからの復活を目指す阪神・石井大智投手（２８）が２７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムでリハビリを開始した。

石井は春季キャンプ中の１１日に行われた紅白戦で本塁へカバーに入った際に負傷。「左足で踏ん張った時にという感じです。（音が）しました。ブチッていうか、バァンみたいな」と状況を明かした。

「左アキレス腱断裂縫合術」を終えて２０日に退院したことが発表されたが、全治については「個人差もありますし、断定できない」とし、「足の可動域も限られているので、それを無理に出そうとしたら再断裂のリスクもあるので、慎重に。上半身は色々できるので、そういうところをやっている感じですね」と今後はＳＧＬでリハビリを続けていくという。

「今年は阪神タイガースとしてもすごく大事なシーズンで、僕の中でも。すごく覚悟持って臨もうと思ってたシーズンだったんで、そこに戦力として戦えないことに、すごく本当に申し訳ない気持ちだけです」と言葉を紡いだ。

キャンプ中、藤川監督は涙ながらに石井の無念を思い、ブルペン陣の柱である岩崎は「（チームの優勝を）願わないで一緒に戦ってくれ、あなたも戦力ですから」と発言。「僕も記事を通して、そういう言葉をくださったことは知ったので。（広報）コメントを出した時は、そういう気持ちには、なかなかなれなかったですけど、岩崎さんの言葉とか、たくさんの方、ＯＢの方だったり、先輩方もいろんな連絡をくださって、自分にできることをしっかりチームに還元できたらいいなって。ほんとに少ないと思いますけど、そういう気持ちです」と話した。

この日は左脚に固定器具を付け、松葉づえを使って球場施設へ。「起こったことに対して、自分が今できることをやるしかないので。それは別に前向きではないですけど、選択としては１つしかないので。復帰に向けて頑張るだけですね」とうなずいた。