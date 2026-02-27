２６日に放送されたフジテレビ系ドラマ「プロフェッショナル〜保険調査員・天音蓮〜」では、ある女性の夫が失踪からまもなく７年となり、保険金が受け取れるようになるため、本当に夫はいないのか、天音らが調査することに。その展開に、ネットでは、フジ・カンテレ系ドラマ「夫に間違いありません」を重ねる声が多数上がった。

今回は、天音（玉木宏）たちはオリエント生命の神木（こがけん）から失踪中の生命保険加入者・森重（味方良介）を探して欲しいと依頼される。神木は「行方不明で７年たてば、失踪宣告が可能になり、法律上は死亡扱いになり、受取人が保険金を請求できる」と説明。もし森重が生きていれば保険金は支払わなくて済むため、深山リサーチに依頼をしたのだ。

調査途中、借金を抱えていたという森重が生きている証拠をつかむが、森重と思われた人物は実はまったくの別人。薬物犯罪に関わっていた人物が、死のうとしていた森重を殺し、自分が森重を名乗って生活していたことが判明する。

結果、保険金は妻に支払われることになるが、ここで思い出されるのが、同じフジ系列のドラマ「夫に間違いありません」。こちらも遺体の確認間違いから、ヒロイン・聖子（松下奈緒）がもらってはいけない保険金を受け取ってしまう。一方で夫が死んだにも関わらず、遺体が出てこない事から保険金を受け取れない女性・紗春（桜井ユキ）は、週刊誌記者に交換条件を持ちかけ、聖子の夫が生きている証拠をつかもうとする…。

ネットでは、失踪７年で保険金が受け取れる…という神木の言葉に「あの家にも天音さんを送って欲しい」「紗春さん。７年待てば保険金手に入るってよ！」「夫に間違いありません同様、橋から落とされた！」「夫に間違いありません的展開になってきた」「身代わり遺体まででてきて夫に間違いありませんだね」などの声が上がっていた。