ギタリスト布袋寅泰（64）が27日、インスタグラムを更新。米アカデミー賞でメイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされた米映画「スマッシング・マシーン」（ベニー・サフディ監督、5月15日公開）に出演したことを報告し、思いをつづった。

同作は、総合格闘技イベント「PRIDE」創成期の1997年（平9）から00年にかけて“霊長類ヒト科最強”と呼ばれ、活躍した米国の格闘家マーク・ケアー（57）の知られざる軌跡を描いた、実話を元にした映画。00年のPRIDE開幕戦のオープニングを飾った布袋は本人役でカメオ出演を果たした。

布袋は「第82回ヴェネチア国際映画祭にて銀獅子賞（監督賞）を受賞、映画スタジオA24製作で贈るハリウッド話題作『スマッシング・マシーン』に出演しています」と報告。「ハリウッド作品とはクエンティン・タランティーノ監督の『Kill Bill』、テリー・ギリアム監督の『ラスベガスをやっつけろ！』で音楽家として関わりを持ちましたが、スクリーンに出るのは初めてのこと。瞬きしたら見逃すくらい短いシーンですが、とても貴重な経験となりました」と振り返った。

続けて「日本からは大沢たかおさん、石井慧さん、光浦靖子さんもご出演なさっています。僕は昨年の公開時にロンドンの劇場で観ましたが、ドウェイン・ジョンソン演じるマーク・ケアーの戦う男の心と身体の葛藤、その彼を支える女性との胸を裂くような愛、そして男同士の友情。とても心に響く深い作品です」と紹介。「日本では5月15日（金）よりTOHOシネマズ日比谷ほか全国公開とのこと。どうぞお楽しみに！」と告知した。