¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¡¡£É£î£ä£å£å£ä¤Î£Ã£Í¥ª¥ó¥¨¥¢¥Ð¥È¥ë£´Ï¢ÇÆ¡Ö£µÉÃ¤ÏÆÀ°ÕÊ¬Ìî¡×Ì¤¸ø³«¥Í¥¿¤ò£³·î£²Æü¤«¤éÊüÁ÷
¡¡À¤³¦£Î£ï¡¥£±µá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ö£É£î£ä£å£å£ä¡Ê¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥É¡Ë¡×¤Ï£²£·Æü¡¢¡Ö£É£î£ä£å£å£ä¡¡£Ã£Í¥ª¥ó¥¨¥¢¥Ð¥È¥ë£²£°£²£¶¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢£´Ï¢ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ð¥È¥ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬¡Ö»Å»ö¤µ¤¬¤·¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥É¢ö¡×¤Î²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ£Ã£ÍÆâ¤Î£µÉÃ´Ö¤ÇÂ¨¶½¥Í¥¿¤òÈäÏª¡££Ó£Î£Ó¤Î¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡££²£°£±£¹¡¢£²£±¡¢£²£²Ç¯¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤¬£´²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¡¢ÃæÀî²È¡¢¤Ê¤Ê¤Þ¤¬¤ê¡¢¥ª¥À¥¦¥¨¥À¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼ÂÎÏÇÉ¤«¤éÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê¤Þ¤Ç¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î·×£¸ÁÈ¤¬»²Àï¡££Ã£Í¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿£²£µÇ¯£±£²·î£³Æü¤«¤éº£Ç¯£²·î£±£µÆü¤Þ¤ÇÅêÉ¼¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤òµÇ°¤·¡¢¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¤¬½Ð±é¤¹¤ëÌ¤¸ø³«¥Í¥¿¡Ö¥Û¥Æ¥ë¡×ÊÓ£²ËÜ¡¢¡Ö¿¢ÊªÅ¹¡×ÊÓ£±ËÜ¡¢¡ÖÍÎ¿©Å¹¡×ÊÓ£±ËÜ¤Î·×£´ËÜ¤Î£Ã£Í¤¬¡¢£³·î£²Æü¤«¤éÌó£±¤«·î´Ö¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¤Î´î¤Ó¤ÎÀ¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½¡½Ï¢ÇÆ¤Î´î¤Ó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¡¡¸åÆ£¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡ª¡×
¡¡Ê¡ÆÁ¡Ö£´Ï¢ÇÆ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¸åÆ£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¡½¡½£µÉÃ¤ÎÂ¨¶½¥Í¥¿¤òºî¤ë¾å¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¶¯¤µ¤ÎÈë·í¤Ï¡©
¡¡¸åÆ£¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ë¸½¾ì¤Ç²¿ËÜ¤â»£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£³Æ¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë£µËÜ¤°¤é¤¤¡©¡×
¡¡Ê¡ÆÁ¡Ö£µËÜ¤º¤Ä¤¯¤é¤¤¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¸åÆ£¡Ö¹ç·×£³¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç£±£µËÜ¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½Â¿¤¤Êý¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡¤À¤«¤é¿ôÂÇ¤Æ¤ÐÅö¤¿¤ëÊý¼°¤Ç¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½£³·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÌ¤¸ø³«¥Í¥¿¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡¡¸åÆ£¡ÖÍÎ¿©Å¹¤Î¤ä¤Ä¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈô¤ÓÆ»¶ñÅª¤Ê´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¤è¤Í¡£¸÷¤ë¤ä¤Ä¤Í¡×
¡¡Ê¡ÆÁ¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î¾Ð¤¦¤ä¤Ä¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¾Ð¤¦±éµ»¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÈè¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¸ß¤¤Ê¢¶Ú¥Ð¥¥Ð¥¤Ç¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é£Ã£Í¤ò¤â¤·Æ©»ë¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¸«¤¿¤é¡¢ËÍ¤é¤ÎÊ¢¶Ú¤Ï¥Ð¥¥Ð¥¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¡½¡½¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÂç²ñ¡©
¡¡Ê¡ÆÁ¡ÖÀµÄ¾¡¢ËÍ¤é¤Î¥³¥ó¥È¼«ÂÎ¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë£µÉÃ¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤òÌµÍý¤ä¤ê£µÊ¬¤È¤«£±£°Ê¬¤È¤«¤Ë¤·¤Æ¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ä¤é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×
¡¡¸åÆ£¡ÖÁ´Á³¶ì¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢£µÉÃ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤À¤«¤éËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î·Ý¿Í¤¬ËÜÅö¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ê¡ÆÁ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢¤¢¤½¤³¤Ë£µÉÃ¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤é¤Î£µÉÃ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤Ë¤âÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¡ÊÂ¾¤Î·Ý¿Í¡Ë¤Î£µÉÃ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤Ï¤¤¡¢¥«¥Ã¥È¡¢¥ª¥Ã¥±¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÅÀËÍ¤é¤Ï¡¢¡È°ìÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤Î¶öÁ³¤Î£µÉÃ¡É¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤À¤±¡£¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤â¤¦¸«¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¸åÆ£¡Ö²¿¤òÄ¹¡¹°Î¤½¤¦¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤¦¤Ã¤¹¤¤Ê¬ÀÏ¤ÇÄ¹¡¹°Î¤½¤¦¤Ë¡×
¡¡¡½¡½²áµî£´²ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
¡¡¸åÆ£¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¤¼¤ÒÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ê¤ó¤Ç¡×
¡¡Ê¡ÆÁ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÅÂÆ²Æþ¤ê¤È¤«¤ÏËÜÅö¤Ë¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âÀï¤¤Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½£É£î£ä£å£å£ä¤Ë£±¤Ä¤À¤±¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤ò¸À¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
¡¡¸åÆ£¡ÖÁ´¤Æ¤Î¹¹ðÏÈ¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î£Ã£Í¤ò²æ¡¹¤Î£É£î£ä£å£å£ä¡Ê£µÉÃ¥Í¥¿¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿¿¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ª¡×
¡¡¡½¡½¼¡²óÂç²ñ¡Ê³«ºÅÌ¤Äê¡Ë¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò
¡¡Ê¡ÆÁ¡Ö¤â¤¦½àÈ÷¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¸åÆ£¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤É¤ó¤È¤³¤¤¡ª¡×