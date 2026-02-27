beco+81の動物たちがカプセルトイに! 「洗濯バサミに挟まれる」まさかの理由とは? -「やばーーーーーーい!!!!!!! ずっとフィギュア化してほしいと思ってた」「可愛いの大渋滞起きてますやん」と話題
人気イラストレーター・beco+81さんが手掛ける「小顔矯正フィギュア」が、6月にカプセルトイになって登場。ケンエレファントでは現在、6個入のブラインドボックスの予約受付中です!
＼先行公開/
2026年6月頃発売予定
「beco+81 小顔矯正 フィギュアチャーム」
▼6個パック 予約開始
https://info.kenelephant.co.jp/4a97ERX
価格
カプセルトイ 1個 500円
ブラインドボックス 1個 550円
※開発中につき内容が変更となる可能性があります。
(@kenelestaffより引用)
「beco+81 小顔矯正 フィギュアチャーム」
beco+81さんといえば、「しりみみうさぎ」 ですよね。単にかわいいだけじゃない、独特な世界観とビジュアルが話題の、人気イラストレーターさんです。beco+81さんの作品を観ていると、思わず、「どういうシチュエーション⁉」ってツッコみたくなっちゃうんですよね。
そんなbeco+81さんが生み出した動物たちが、カプセルトイになって登場。しかも、"洗濯バサミ"で顔をむぎゅぎゅっと挟まれた状態。どうやら、小顔を目指しているらしい……。笑
「beco+81 小顔矯正 フィギュアチャーム」のラインアップは、「うさぎ(白)」「うさぎ(黒)」「くま」「ぶた」「パンダ」の全5種。変顔みたいになっちゃっていますが、どの子も可愛いですよね。パンダだけ洗濯バサミの形が違うというのもちょっとおもしろい! また、洗濯バサミに直径約50mmのリングが付いているので、バッグなどに付けて持ち歩けば注目を集めること間違いありません!
このニュースに、SNSでは「やばーーーーーーい!!!!!!! ずっとフィギュア化してほしいと思ってたのきた泣泣泣 コンプ確定!!!!!」「可愛いの大渋滞起きてますやん」「愛すぎて全部集めたくなる…6月が待ち遠しいです」「どれ出てもハズレがない」と歓喜の声が続々と寄せられています。
カプセルトイ(500円)の発売日は6月とまだまだ先なのですが、現在、6個入ブラインドボックス(3,300円)の予約受付が行われていますので、気になる方はチェックしてみてくださいね。
