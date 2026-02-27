２７日前引けの日経平均株価は前日比２２５円３０銭安の５万８５２８円０９銭。前場のプライム市場の売買高概算は１０億９０４１万株、売買代金概算は３兆６８６６億円。値上がり銘柄数は１３２３、値下がり銘柄数は２４３、変わらずは２９銘柄だった。



日経平均株価は反落。前日の米株式市場では、ナスダック指数が下落した。エヌビディア＜ＮＶＤＡ＞の決算は好調だったものの同社の株価は下落したことから、半導体などハイテク株が売られた。これを受けた東京市場も日経平均株価は下落してスタート。アドバンテスト＜6857＞など半導体関連株が売られるなか、日経平均株価の下げ幅は一時６００円を超えた。ただ、下値には買いが入り売り一巡後は下げ渋った。ハイテク株以外は堅調で石油や建設、鉄鋼などが高く、東証プライム市場の８割超の銘柄は値を上げた。ＴＯＰＩＸは上昇し最高値を上回って推移している。



個別銘柄では、東京エレクトロン＜8035＞やソフトバンクグループ＜9984＞、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞、ディスコ＜6146＞が安く、フジクラ＜5803＞や古河電気工業＜5801＞が下落。ＪＸ金属＜5016＞や日東紡績＜3110＞が売られた。半面、ソニーグループ＜6758＞や任天堂＜7974＞、ＮＥＣ＜6701＞が高く、住友金属鉱山＜5713＞や三井金属＜5706＞が値を上げた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

