フジテレビジョンは、動画配信サービス「FOD」で配信するFormula 1中継の解説に、元F1ドライバーの中野信治氏がレギュラー出演すると発表した。また毎週水曜日21時からはF1レースの“核心”に迫るという新番組「F1 R.A.W」も配信する。

既報のとおり、FODのF1中継では、サッシャ氏が実況を担当するため、昨年までF1レースをライブ配信していたDAZNの“サッシャ×中野”のコンビが復活する。なお、サッシャ氏は「フジテレビF1ナビゲーター」にも就任している。

新番組のF1 R.A.Wには、サッシャ氏と中野氏が出演。Realtime(リアルタイム)／Analytical(分析)／Witness(目撃体験)の3つの視点からレースの表層ではなくその核心に迫るという。初回配信は3月4日21時から。

そのほかサッシャ氏と中野氏は、3月7日、14日、21日にフジテレビで放送される「ジャンクSPORTS」にもゲスト出演し、今シーズンのF1の見どころを紹介する。

フジテレビは2026年から5年間に渡って、国内における放送・配信に関する権利を独占的に保有。今シーズンはCS放送のフジテレビNEXTに加え、動画配信サービス「FOD」でF1ライブ配信を開始するほか、F1公式のストリーミングサービス「F1 TV」と連携したサービスも開始する。

FODのF1視聴プラン「FOD F1プラン」は受付を開始している。月額料金は、フリー走行から予選、決勝までの全セッションを視聴できる「スターター」が月額3,880円、スターターの全機能に加え、オンボードカメラ、チームラジオも楽しめる「プロ」が月額4,900円。プロの全機能に加え、映像を4K UHD/HDR、最大4画面のマルチビューなどで楽しめる「チャンピオン」が月額5,900円。

地上波では、3月6日～8日に行なわれる開幕戦オーストラリアGP、3月27日～29日に行なわれる第3戦日本GPの模様をハイライトで順次放送する。

開幕戦オーストラリアGPの決勝ダイジェストは3月8日23時9分～23時45分、第3戦日本GPの決勝ダイジェストは3月29日23時9分～23時45分。なお、両日とも23時9分～23時15分は関東ローカル。

7日深夜には開幕戦オーストラリアGP、28日深夜には第3戦日本GPの予選ダイジェストも放送するほか、シーズン開幕や日本GPに向けた関連番組も順次放送する。詳しくは特設サイトまで。

中野信治氏 コメント

1987年、16歳の私はフジテレビのF1中継に夢中になり、画面の向こうの世界に心を奪われました。その年にカート世界選手権を制し、F1ドライバーになることを決意。そして1997年にF1デビューを果たし、川井一仁さんのインタビューを受けた瞬間の感慨は今も忘れません。あの頃の中継は憧れを明確な目標へと変えてくれました。

あれから29年。かつて戦った最高峰の舞台に解説者として関われる幸せと、この機会をいただけたことへの感謝を胸に臨みます。圧倒的に速く、美しいマシン。そしてヘルメットの向こうにある人間力の戦い。FODでしか体感できないリアルなF1の世界観をドライバー目線で楽しくお伝えできたらと思います。FODでそれぞれの楽しみ方を見つけて、存分にF1を味わい尽くしましょう！