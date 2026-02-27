ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルに輝いた三浦璃来、木原龍一組が、２７日放送のフジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）に生出演。恩人がＶＴＲでサプライズ出演した。

インタビューで登場したのは、ブルーノ・コーチの妻で、りくりゅうペア結成の２０１９年から指導してきたメーガン・コーチ。

５位と大きく出遅れたショートプログラム（ＳＰ）の後、「すべてのいい練習を思い出して。まだ終わってないわよ。あきらめずにがんばって」とメッセージを送ったというメーガン氏。「そしたら彼は、金の絵文字をつけて『わかってるよ、大丈夫。必ず金メダルを取るよ』と返事してくれたのよ」とうれしそうに振り返った。

さらに「龍一はものすごくおもしろいよ」と明かし、「龍一のキャラのおもしろさをあらわせるような、歌やプログラムで滑るべき。マリオの歌で滑るべきよ。龍一はルイージ、璃来がマリオ。だけと、提案するたびに笑われるの」と笑顔。

スタジオでＶＴＲを見た三浦は「本当にメンタル面でも支えてくれる先生なので、その先生からそういったメッセージをいただけると、泣きそうになりました」と感動。

ブルーノ氏のインタビューを受けて「おもしろキャラ？」と問われた木原は「普段リンクでいるときのキャラと、こうやってみなさまの前でお話しさせていただいてるキャラを使い分けてるので」と告白。三浦は「本当にすごくおもしろいんですけど、それは絶対出さないんですよ、テレビの前で。だから知らない人は多いと思います」と話していた。