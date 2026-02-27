紆余曲折経て活動を再開した元KAT-TUNの中丸雄一が、デビュー5年目頃に自宅マンションで起きた、怖すぎる事件を告白！ 中丸が語った、怪しすぎる“スウェット姿の若いお姉さん”の行動に、スタジオ一同が震えた。

中丸が恐怖体験をしたのは、20年ほど前のデビュー5年目頃。当時彼は、帰宅しようといつも通り自宅マンションへ入った際、エントランスに「スウェット姿の若いお姉さんがいて、スマホで電話していた」そうだ。

中丸は職業柄、「追っかけの子とかルールを破っちゃう子がたま～にいるかもしれない」と思い、スウェット姿の女性を最初こそ警戒。しかし、「サンダルを履いているし、まあこの（マンションの）住民の方かな」と思い直し、気にせずエレベーターに乗ったところ、スウェット姿の女性も入ってきたのだとか。

中丸が自分の住む17階のボタンを押すと、女性は最上階のボタンをポチリ。そこで「ちょっと怪しいな」と思った中丸は、警戒している素振りを女性に見せずに17階で降り、自宅の逆側にある死角になる場所に隠れたという。こっそりうかがっていたエレベーターは、最上階ではなく次の18階で止まったため、当時中丸は「あ、確定だ」「（あの女性が17階まで）戻ってくる」と思ったそうだ。

案の定、スウェット姿の女性は17階へ。しかも中丸いわく、「迷いもせずに僕の家まで行って、こうやって（＝玄関の扉に張り付くジェスチャー）いたんですよ」「その様子を見ると、多分いつもやっている感じなんですよ」とのこと。当時中丸が、意を決して後ろから「お姉さん何やってるんですか？」と声をかけると、女性は大パニック！ 「旦那が！ 旦那が！」と急に言い出して、そのままダッシュで階段を下りて逃げていったという。

「……っていう、結構震え上がった出来事がありました」と中丸が話し終えると、スタジオ一同があ然。ドラァグクイーンのドリアン・ロロブリジーダが、「やっぱり生きている方が一番怖い」「その方も生きてらっしゃる方？」とたずねると、中丸は「生きてました。足元ハッキリしていたんで」と答え、スタジオを笑いで包んだ。

なお、中丸のKAT-TUN時代の恐怖体験は、2月21日深夜に放送されたトークバラエティ番組『まるどりぃ～ココだけの話～』（ABCテレビ）で明らかになった。同放送回では、「幽霊と生き霊が見えること」が特技のピン芸人シークエンスはやとものことを、中丸たちが深掘りしていった。

