27日、衆議院予算委員会において、中道改革連合の小川淳也代表が「閣僚の出席」について坂本哲志委員長に確認した。

【映像】小川氏が「三度発言」→委員長が回答した瞬間（実際の様子）

小川代表は「委員長、ちょっと質問に入る前に、お答えいただけるようであればお願いします」と切り出し、「私どもは、この基本質疑において全閣僚の出席を求めておりません。『お忙しい政務にあたっていただきたい、通告のある大臣は来てください』ということなんですが、拝見するところ、全閣僚が出席されているようです。その経緯なり事実関係について、まずちょっと委員長にご説明お願いしたいと思います」と質問。

これに坂本哲志委員長は「理事会で了承を得たことでございますのでその通りにさせていただいております」と回答。

小川代表は「私ども野党の求めではなく、政府の都合であり、与党側の意向だということでよろしいですね？」と確認。

坂本委員長は「理事会で協議をして了承を得ております」と繰り返した。

小川代表は「曖昧にしていただくべきことではないので、しっかりと、政務がお忙しいでしょうから、昨年の与野党合意なので、そこはぜひ柔軟に構えをとっていただきますように、改めてこの場をお借りしてお願いをしておきたいと思います」と述べた。

（ABEMA NEWS）

