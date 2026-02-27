『ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編』特別編集版、今夜「金ロー」で放送【今後のラインアップ掲載】
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が、3月13日に公開される。それを記念し、今日27日放送の日本テレビ系「金曜ロードショー」枠（後9：00〜後10：54）では、ドラマ『ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編』特別編集版（2024年）を初放送する。
【場面写真】美しすぎる！山田杏奈の『映画 ゴールデンカムイ』名シーン
ドラマ『ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編』特別編集は、映画『ゴールデンカムイ』の続編であり、最新作『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』へとつながる物語が描かれるドラマシリーズ（全9話）を「金曜ロードショー」のために再構築したドラマ。映画第1作で火蓋が切られた、埋蔵金のありかを示す暗号が描かれた、囚人たちの刺青人皮（いれずみにんぴ）の争奪戦が激しさを増し、海千山千の個性の強いキャラクターたちが、時には共闘し、時には裏切りを繰り返しながら埋蔵金の行方を追い求める。
引き続き、山崎賢人（※崎＝たつさき）をはじめ、山田杏奈、真栄田郷敦、矢本悠馬、工藤阿須加、柳俊太郎（※柳＝木へんに夘）、大谷亮平、勝矢、木場勝己、井浦新、玉木宏、館ひろしなど、主要キャストが続投。それに加え、新キャストとして中川大志、北村一輝、池内博之、高橋メアリージュン、桜井ユキ、塩野瑛久らが演じる、クセ者ぞろいのキャラクターが参戦した。事態はさらに混沌さを増していく。
【今後の「金曜ロードショー」ラインナップ】
2月27日ドラマ『ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編』特別編集版
3月6日『ウィキッド ふたりの魔女』※地上波初放送
3月20日『モンスターズ・ユニバーシティ』※本編ノーカット
3月27日『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』
4月3日『名探偵コナン 緋色の弾丸』
4月10日『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』※初放送・本編ノーカット
4月17日『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』
