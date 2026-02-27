40歳の大ベテラン、タージ・ギブソンがグリズリーズとの2年契約に合意

2月27日（現地時間26日）。制限なしフリーエージェント（FA）のタージ・ギブソンが、メンフィス・グリズリーズとの2年契約に合意したと、代理人が『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者へ伝えた。

40歳のギブソンは、206センチ105キロのセンター兼パワーフォワード。昨シーズンは、シャーロット・ホーネッツで37試合へ出場し、平均11.1分2.9得点3.2リバウンドを残すも、今シーズンは無所属だった。

これまでのキャリア16シーズンで、ギブソンはシカゴ・ブルズやミネソタ・ティンバーウルブズ、ニューヨーク・ニックスなどでプレー。グリズリーズは通算8チーム目となる。

昨年6月に40歳を迎えたギブソンが、グリズリーズで公式戦に出場すれば、40歳を過ぎてからNBAの試合でコートに立つ歴代35人目の選手になると『ESPN』が報じている。

2009年のドラフト1巡目26位でブルズから指名されてNBA入りしたギブソンは、レギュラーシーズン通算1002試合の出場で、キャリア平均23.0分8.4得点5.7リバウンド1.0ブロックを記録。NBAのチームは、彼のリーダーシップを絶賛しており、40歳ながら2年契約を結ぶ要因の1つになったと言えるだろう。