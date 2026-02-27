3月5日24時30分より4週にわたってテレ東ほかで放送される中川大輔主演の木ドラ24『旅と僕と猫』に足立梨花と北香那がゲスト出演することが決定し、あわせてメインビジュアルと60秒トレーラーが公開された。

本作は、カメラを片手に全国を旅するトラベルライターの猫神守（中川大輔）が、猫と話せる不思議な能力を使い、各地の猫たちに美味しい食べ物や名所を取材しながら街を巡る、一風変わった旅ドラマ。

猫神が取材するのは、店先で昼寝する看板猫や路地裏から世界を睨む野良猫、愛情に飢えた保護猫など。猫たちはみんな、忙しなく生きる人間たちを見つめながら暮らしている。気まぐれで、でもどこか優しい猫たち。旅情感たっぷりな日本の風景を舞台に、猫のかわいらしさと人の温もりが描かれる。

第1話にゲスト出演する足立が演じるのは、いなくなった飼い猫・マルを探している途中で猫神と出会う加賀美優花。引っ越しのストレスでマルが逃げ出してしまったと心配している役どころだ。

第2話にゲスト出演する北が演じるのは、猫神の中学時代の初恋の相手・白石藍里。忍野八海で偶然猫神と再会し、一緒に富士山の写真を撮りに行くことになる。

公開されたメインビジュアルでは、旅先で出会った猫を愛しそうに抱っこする、優しい笑顔の猫神の姿が。キラキラと輝く海が、旅の素晴らしさを表現している。

木ドラ24『旅と僕と猫』60秒トレーラー

ドラマ初出し映像となる60秒トレーラーでは、美しい日本の風景と、旅先で出会うかわいらしい猫たちの姿が捉えられている。

また、本作の主題歌が、眉村ちあきの「全くただ、私なだけ」に決定した。

コメント足立梨花（加賀美優花役）

お仕事の都合で引っ越し、逃げてしまった飼い猫マルを探しているのですが、知らない土地で不安もたくさんで気が気じゃないなと、その中で猫神さんに出会えたことは希望でした。中川さん演じる猫神さんだからこその安心感が映像からにじみでています。日々お疲れの身体に、かわいいねこちゃんたちと猫神さんの温かい交流、そして旅をしたくなる町並みにぜひ癒やされてほしいです。

北香那（白石藍里役）

主人公の初恋相手、藍里を演じました。藍里は失恋で傷心の中、主人公と再会するのですが、そこから展開される優しくてちょっぴり切ない物語です。撮影現場に猫さんが居てくれるとこんなにも場の空気が癒やされるのだなぁとしみじみ…！腕の中で落ち着いてくれた瞬間や、目が合う瞬間、その一瞬一瞬がとても愛おしい撮影時間でした。見てくださる皆様にもそんな温かい撮影現場の雰囲気が伝わると嬉しいです。楽しんでみていただけますように。

眉村ちあき（主題歌）

こんなに癒やされる物語の主題歌に、私が作った曲が決まるなんてとても幸せです涙涙 この曲は、その日あなたがあなたでいられることがどれだけ美しいことなのかを伝えたくて作りました。素直でいたり、ご飯を食べたり、怪我したり。暮らしの中で大切なことを、日光が溶け込むような音色で表してみました。どの季節に聞いてもきっとあなたに寄り添ってくれます。「旅と僕と猫」の中で、曲であなたと会える日を楽しみにしています！

■放送情報木ドラ24『旅と僕と猫』テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道にて、3月5日（木）スタート 毎週木曜24:30～25:00放送TVQ九州放送にて、3月5日（木）スタート 毎週木曜25:30～26:00放送U-NEXTにて、各話放送終了後から第1話～最新話まで見放題独占配信TVer、ネットもテレ東、Leminoにて見逃し配信出演：中川大輔ゲスト：足立梨花、北香那監督：安川徳寛脚本：川粼龍太、岸本鮎佳チーフプロデューサー：中川順平（テレビ東京）プロデューサー：二瓶朔也（テレビ東京）、松田麻希（ユニオン映画）、池本翔（ユニオン映画）主題歌：眉村ちあき「全くただ、私なだけ」（トイズファクトリー）制作協力：ユニオン映画製作著作：テレビ東京©テレビ東京公式サイト：https://www.tv-tokyo.co.jp/tabitoneko公式X（旧Twitter）：https://x.com/tx_tabitoneko公式Instagram：https://www.instagram.com/tx_tabitoneko