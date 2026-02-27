「ナイアガラ・レコード」大滝詠一『NIAGARA POP UP STORE at 御茶ノ水 RITTOR BASE』開催決定

「ナイアガラ・レコード」のイベント『NIAGARA POP UP STORE』が2026年3月27日～29日に開催される。

【写真】『NIAGARA POP UP STORE』販売Tシャツ

『NIAGARA POP UP STORE』は大滝詠一が設立したナイアガラ・レコードに関連するTシャツ、書籍、ポスターを販売するポップアップ。昨夏、大滝詠一『Fussa 45 Studio Live 1976』5.1ch 上映会が開催された東京・御茶ノ水 RITTOR BASEにて開催される。

リットーミュージックが運営する EC サイト T-OD にて受注生産で展開しているナイアガラ・レコードの各種アルバム・ジャケット T シャツに加え、3月21日に50th Anniversary Editionが発売となる『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』にちなんだ新作Tシャツ、ナイアガラ・ロゴTシャツの新色のほか、『All About Niagara 1973-2024』ポスター、リットーミュージック発行の大滝詠一/ナイアガラ・レコード関連の書籍を直接購入できる。

さらに会場で税込5,000円以上購入すると、本企画のキービジュアルをプリントしたA2サイズ・ポスター（デザイン:岡田崇）をプレゼント。3月28日、29日の夕方からは『NIAGARA 5.1ch Special』と題し、同会場にて『A LONG VACATION』と『EACH TIME』の40周年記念VOXに収録されていた5.1chミックスの試聴会を開催。各回25名限定のプログラムとなっており、チケットはPeatixでの事前予約制として3月3日20時より販売を予定している。

なお会期中の3月27日には池袋 HUMAX シネマズで『大滝詠一ナイアガラ50周年スペシャル ～劇場初公開!激レア上映&トークショー～』も開催。同日分のチケットが即完売となったため、4月4日の追加上映が発表されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）