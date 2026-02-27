森川葵咲樹が、新曲「ダーウィン事変」を本日2月27日に配信リリースした。

本作は、生物の進化論を唱えたダーウィンですら想像つかなかった進化を人類が遂げている昨今に森川自身が向き合い、歌詞を執筆。森川は楽曲について「本来は環境に適応するはずの生き物が、環境そのものを書き換える存在へと変わった今、私たちは何を目指し、どこへ向かおうとしているのでしょうか。」「私たちは生き物であり、見本もなければ正解もない。ときには分からないまま本能と理性の狭間を揺れ動くしかない瞬間もあるということ。ほんのわずかな例外を除いて。この曲は、そんな私の想いを描いた一曲です。」とコメントしている。

また、ジャケットはイラストレーターの堀越ねるが手がけた。月の満ち欠けとともに進化を続ける動物たちが幻想的かつキュートに描かれている。

・森川葵咲樹 コメント

私自身、この『ダーウィン事変』という曲に向き合う中で、こうした想いが芽生えました。かつて人間の在り方を問い、生物の進化論を唱えたダーウィンですら想像できなかった進化が人類に起きています。本来は環境に適応するはずの生き物が、環境そのものを書き換える存在へと変わった今、私たちは何を目指し、どこへ向かおうとしているのでしょうか。恐れているのは進化そのものではありません。進化に至る手段なのです。ただ、忘れないでほしい。私たちは生き物であり、見本もなければ正解もない。ときには分からないまま本能と理性の狭間を揺れ動くしかない瞬間もあるということ。ほんのわずかな例外を除いて。この曲は、そんな私の想いを描いた一曲です。

（文＝リアルサウンド編集部）