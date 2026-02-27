２７日前引けの日経平均株価は前日比２２５円３０銭安の５万８５２８円０９銭。前場のプライム市場の売買高概算は１０億９０４１万株、売買代金概算は３兆６８６６億円。値上がり銘柄数は１３２３、値下がり銘柄数は２４３、変わらずは２９銘柄だった。



日経平均株価は反落。前日の米株式市場では、ナスダック指数が下落した。エヌビディア の決算は好調だったものの同社の株価は下落したことから、半導体などハイテク株が売られた。これを受けた東京市場も日経平均株価は下落してスタート。アドバンテスト<6857.T>など半導体関連株が売られるなか、日経平均株価の下げ幅は一時６００円を超えた。ただ、下値には買いが入り売り一巡後は下げ渋った。ハイテク株以外は堅調で石油や建設、鉄鋼などが高く、東証プライム市場の８割超の銘柄は値を上げた。ＴＯＰＩＸは上昇し最高値を上回って推移している。



個別銘柄では、東京エレクトロン<8035.T>やソフトバンクグループ<9984.T>、キオクシアホールディングス<285A.T>、ディスコ<6146.T>が安く、フジクラ<5803.T>や古河電気工業<5801.T>が下落。ＪＸ金属<5016.T>や日東紡績<3110.T>が売られた。半面、ソニーグループ<6758.T>や任天堂<7974.T>、ＮＥＣ<6701.T>が高く、住友金属鉱山<5713.T>や三井金属<5706.Ｔ>が値を上げた。



出所：MINKABU PRESS