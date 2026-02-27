フィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルを獲得した三浦璃来（24）、木原龍一（33）組が、国際オリンピック委員会日本語版公式Xの投稿に登場し、公式マスコット「ティナ」と対面した様子が公開された。投稿では「りくりゅうとティナが出会ったとき」と紹介され、両手でぬいぐるみを受け取る2人の姿や、息の合ったポーズを披露する場面が収められている。

【画像】浅田舞の黒ワンピース姿に視線集中 凛とした佇まいに「圧倒されそうな美貌にKO」「めちゃめちゃ素敵です」

公開された動画では、鮮やかなオレンジの日本代表ウエアに身を包んだ三浦と木原が、笑顔でティナのぬいぐるみを手にしている。三浦は「超かわいい。うれしい」と声を弾ませ、木原も優しく見つめるなど、終始和やかな雰囲気。最後は2人でポーズを決め、息ぴったりのコンビネーションを見せた。

【画像】ティナのぬいぐるみを手に笑顔を見せる三浦と木原（画像はオリンピック公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「りくりゅー可愛すぎる～～！！ ティナちゃんにメロメロじゃん」「りくりゅうとティナの対面、可愛さの大渋滞で癒やされる！」「朝から供給が凄すぎて尊い…。2人のわちゃわちゃ感、本当に癒やされます」「すごい喜んでるねぇ～」といった声が寄せられている。