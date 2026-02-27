¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ëÌ£¡ª¡×NEWS¾®»³·Ä°ìÏº¡õ¤ß¤¥Þ¥Þ»ÐÄï¤¬ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤2»®¤ò¼Â¿©¢ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²÷¤Ë¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤òËËÄ¥¤ëNEWS¾®»³·Ä°ìÏº¤µ¤ó
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡õ¥±¡¼¥¤Î¼Â¿©¥ì¥Ý¡¼¥È¡£2¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤Çú¾Ð¥È¡¼¥¯¤È°ì½ï¤Ë¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡ª
¾®»³¡§¤¢¤ì¡¢¤ß¤¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡¢²¶¤¬ºî¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤À¤·¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤ª¤Þ¤¨¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤À¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¾®»³¡§¤è¤·¡¢¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£
¾®»³¡§¤Í¤§¡¢¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¡¢ÀäÂÐ¡Ö2¿ÍÁ°¡×¤Ã¤Æ½ñ¤«¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡ª¡¡½Å¤Æ¤§¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡ª
¾®»³¡§¤À¤±¤É¡¢¡ÊÌ£¤Ï¡ËÀäÂÐ¤Ë¥¦¥Þ¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¤¤¤¿¤À¤¤Þ¡¼¤¹¡£
¾®»³¡§¡Ê¹ë²÷¤Ë¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤òËËÄ¥¤ë¡Ë
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§ÂÎ¤Å¤¯¤êÃæ¤Î¿Í¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë°ìµ¤¤Ë¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¡ª¡©
¾®»³¡§¤ó¡Á¡ª¡¡¥¦¥Þ¤¤¤Ã¡ª¡¡¥¦¥Þ¤¤¡¢¥¦¥Þ¤¤¡£¤¢¡¢¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤¬ºÇ¹â¤À¤ï¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡ª¡ª¡ª¡ÊÇï¼ê¡Ë
¾®»³¡§¤¹¤´¤¤¥«¥í¥ê¡¼¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤ë¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¥¦¥Þ¤¤¤â¤Î¤Ã¤Æ¥«¥í¥ê¡¼¹â¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡Ä¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§º£²ó¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µíÆù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤·¤Í¡£µíÆù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ç¤·¤ç¡©
¾®»³¡§¤¦¤ó¡¢¥¦¥Þ¤¤¡ª
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¹¬¤»¤Ç¤·¤ç¡©
¾®»³¡§¡Ä²¶¤â¡Ö¹¬¤»¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡©¡Ê¾Ð¡Ë
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¸«¤Æ¤è¡¢¤Û¤ó¤È¤ËµíÆù¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¥®¥å¥¦¡¢¥®¥å¥¦¥Ã¡ª¡¡¡Ê¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤òËËÄ¥¤Ã¤Æ¡Ë¤¦¡Á¤ó¡ª¡¡¥«¥í¥ê¡¼ÇúÃÆ¡ª
¾®»³¡§¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤Ç¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡¡·Ä¤Á¤ã¤ó¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥é¥¤¥¹¾å¼ê¤Ëºî¤Ã¤¿¤Í¡ª
¾®»³¡§ÊÆ¤Ã¤Æ¥¦¥Þ¤¤¤è¤Ê¤¡¡Ä¡Ê¤·¤ß¤¸¤ß¡Ë¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤³¤ì¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤À¤Ê¤¡¡£¥½¡¼¥¹¤âÄ¶Ç»¸ü¤À¤·¡¢ÂçÀ®¸ù¡ª
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¼¡¤Ï¡¢¥±¡¼¥¢ö
¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡©¡Ë
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¤Þ¡¼¤¹¡ª¡¡¤À¤Ã¤Æ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÍÑ¤ËÂ£¤ë¥±¡¼¥¤À¤â¤ó¡£¤â¤é¤Ã¤¿Â¦¤Ï¡¢Á´Éô¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡©
¾®»³¡§¡Ê¥¥ç¥È¥ó´é¡Ë
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÃ¼¤Ã¤³¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤è¤¦¤è¡ª¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡Ö°ìÅÙ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì´¤Î¿©¤ÙÊý¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¾®»³¡§¤¦¡¢¤¦¤ó¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¡Ê¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¥±¡¼¥¤ò¤¹¤¯¤Ã¤Æ¡Ë¤¦¤ï¤¦¤ï¡¢¤ª¤¤¤·¤½¡Á¡ª¡¡ºÇ¹â¡£
¾®»³¡§¡ÊÎÙ¤Ç½Â¤¤´é¡Ë
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§µñÈÝ¤ë¤Ê¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾®»³¡§¤¤¤ä¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤¹¤´¤½¤¦¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¡Ä¤´¤á¤ó¤Í¡¢ÉáÃÊ¤Î¿©»ö¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤µ¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤Û¤é¡¢°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤è¡ª
2¿Í¡§¡Ê¥±¡¼¥¤ò¤ªËËÄ¥¤ë¡Ë
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤ª¤¤¤·¡Á¡ª¡ª¡ª
¾®»³¡§¡ÊÂ¤ò¥Ð¥¿¥Ð¥¿¡Ë
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤ª¤¤¤·¤¤¤Í¡ª¡©
¾®»³¡§¤¢¤Þ¡Á¤¤¡ª¡ª¡ª¡ÊÌåÀä¡Ë
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡ª
¾®»³¡§ÉáÃÊ¤Ï´Å¤¤¤â¤Î¤â¹µ¤¨¤Æ¤ë¤«¤é¤«´Å¤µ¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤¦¤Þ¤¤¤è¡ª¡¡¤³¤Î¥±¡¼¥¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤Ç¤·¤ç¡¼¡ª¡©¡¡¾å¤«¤é¤«¤±¤¿¥Á¥ç¥³¤¬Ç»¸ü¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹âµé¥±¡¼¥²°¤µ¤ó¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª
¾®»³¡§¤¦¤ó¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤Î¤ªÅ¹¤ÎÌ£¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤ë¡ª
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡ª
¤¿¤À¤³¤Î¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼É¬¿Ü¡£¡Ä¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¤¯¤À¤µ¡¼¤¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¥Ï¡¼¥È¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥
»ÔÈÎ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±¡¼¥¡Ä5¹æ¥µ¥¤¥º1Âæ
¤¤¤Á¤´¡Ä2¥Ñ¥Ã¥¯
¡ã¥Á¥ç¥³À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡ä
À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡Ä1¥Ñ¥Ã¥¯
¥Á¥ç¥³¥·¥í¥Ã¥×¡Ä50g
ÌµÅü¥³¥³¥¢¡Ä20g
¡ã¥Á¥ç¥³¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ä
À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡Ä50g
ÈÄ¥Á¥ç¥³¡Ä50g
Çò¤¤¥Á¥ç¥³¥Ú¥ó¡Ä2ËÜ
¡Ú1¡ÛÀ¸ÃÏ¤ò¥Ï¡¼¥È·¿¤ËÀÚ¤ê¡¢¥Á¥ç¥³À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òºî¤ê¡¢¥¤¥Á¥´¤ò´Ö¤Ë¤Ï¤µ¤ó¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡£
¡Ú2¡ÛÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Á¥ç¥³¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ë¤«¤±600W¤Ç1Ê¬²¹¤á¤¿¤é¤è¤¯º®¤¼¤Æ¡¢15Ê¬¤Û¤ÉÎä¤Þ¤·¤Æ¤«¤é¥±¡¼¥¤Ë¤«¤±¤ë¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ç10Ê¬¤Û¤ÉÎä¤ä¤¹¡£
¡Ú3¡ÛºÇ¸å¤Ë¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡£
¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥ª¥à¥é¥¤¥¹
ºàÎÁ¡¡2¿ÍÁ°
¡ã¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡ä
·Ü¤â¤âÆù¡Ä1Ëç
¶Ì¤Í¤®¡Ä1¸Ä
¤´ÈÓ¡Ä¤ªÃãÏÒ4ÇÕ¡¡¡¡¡¡
¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡ÄÂç¤µ¤¸4
¡ã¥Ç¥ß¥°¥é¥½¡¼¥¹¡ä
µí¤³¤ÞÆù¡Ä300g
¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤Î¥ë¡¼¡Ä3¤«¤±¡Ê60¡Á75g¡Ë
¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡ÄÂç¤µ¤¸2
ÃæÇ»¥½¡¼¥¹¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¿å¡Ä400Õ
º½Åü¡Ä¾®¤µ¤¸4
¡ãÈ¾½ÏÍñ¡ä
Íñ¡Ä4¸Ä
µíÆý¡ÄÂç¤µ¤¸2
±ö¡Ä¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
¥Ð¥¿¡¼¡Ä20g
À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡ÄÅ¬µ¹
¡Ú1¡Û¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë·ÜÆù¤È¶Ì¤Í¤®¤òÆþ¤ì¤ÆßÖ¤á¡¢¤´ÈÓ¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢±ö¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
¡Ú2¡Ûµí¥³¥ÞÆù¤Ë±ö¡Ê¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¡Ë¤ÈÊÒ·ªÊ´¡ÊÂç¤µ¤¸1¡Ë¤òÙæ¤ß¹þ¤ó¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾ø¤·¾Æ¤¤·¡¢¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤Î¥ë¡¼¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢ÃæÇ»¥½¡¼¥¹¡¢¿å¡¢º½Åü¤òÆþ¤ì¤Æ¥ë¡¼¤òÍÏ¤«¤¹¡£
¡Ú3¡ÛÍñ¡¢µíÆý¡¢±ö¡¢¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¶¯²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¥Ð¥¿¡¼¤¬ÍÏ¤±¤¿¤éÃæ²Ð¤Ë¤·¤Æ¡¢Íñ¤òÆþ¤ì¤Æ3¼þÂç¤¤¯º®¤¼¤Æ30ÉÃ¤Û¤É¾Æ¤¡¢È¾½Ï¤Î¾õÂÖ¤Ç¤´ÈÓ¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤Æ¡¢¥½¡¼¥¹¤ò¤Î¤»¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤«¤±¤ë¡£¤â¤¦1¤Ä¤âÆ±ÍÍ¤Ëºî¤ë¡£
¢£PROFILE
¾®»³·Ä°ìÏº¡ü1984Ç¯5·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£NEWS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¡ÊMBS¥Æ¥ì¥Ó/15:40-19:00¡Ë¤ÎÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢¡ÖNEWS¾®»³¤Î¤ª¤·¤ã¥¥ã¥ó¡ª¤É¤¦¡©¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤¬·î1²óÊüÁ÷¡£
¡¦Instagram@keiichiro.koyama
¡¦YouTube@CHOI_YAMA
¡¦TikTok@keiichiro.koyama_0501
¡¦Weibo¡¡ https://weibo.com/u/7993722057
¡¦RED¡¡https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29
¤ß¤¥Þ¥Þ¡ü¤ª²ÈÎÁÍý¸¦µæ²È¡£Ãø½ñ¤ÏÎß·×250ËüÉô¤òÆÍÇË¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤òÌÜ»Ø¤·42ºÐ¤ÇÂç³Ø¤ËºÆÆþ³Ø¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¡£¾®»³·Ä°ìÏº¤µ¤ó¡ÊNEWS¡Ë¤Î¼Â»Ð¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ºÇ¿·Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ß¤¥Þ¥Þ¤ÎÅìÂç¹ç³ÊÊÛÅö¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë
¡¦Instagram@mikimama_official
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä
Ä´Íý¡¿¤ß¤¥Þ¥Þ¡¡»£±Æ¡¿²¼ÅÄÄ¾¼ù¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡Ê°áÁõ¡Ë¡¿»°ÅçÏÂÌé¡ÊTatanca¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡Ê¥Õ¡¼¥É¡Ë¡¿¥«¥Ê¥ä¥Þ¥Ò¥í¥ß¡¡¥Ø¥¢&¥á¥¤¥¯¡¿º´Æ£¿¿´õ¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡¿´ßÌî°¦
¡ã°áÁõ¶¨ÎÏ¡ä
¤ß¤¥Þ¥Þ¤µ¤ó▶¥Ë¥Ã¥È/\4,990/¥Ñ¥ó¥Ä/\5,990/¶¦¤ËCRAFT STANDARD BOUTIQUE(¥¯¥é¥Õ¥È ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯)/¶¦¤ËCRAFT STANDARD BOUTIQUE ¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à(¥¯¥é¥Õ¥È ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à)