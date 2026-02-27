フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs マイアミ・ヒート

日付：2026年2月27日（金）

開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）

最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 124 - 117 マイアミ・ヒート

NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対マイアミ・ヒートがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。

第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし36-35で終了する。

第2クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び73-57で終了する。

第3クォーターはマイアミ・ヒートが試合を有利に運び99-91で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにマイアミ・ヒートがリードし124-117で終了する。

試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-02-27 11:45:06 更新