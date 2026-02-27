【NBA試合速報】2026年2月27日（金） フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs マイアミ・ヒート
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs マイアミ・ヒート
日付：2026年2月27日（金）
開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）
最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 124 - 117 マイアミ・ヒート
NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対マイアミ・ヒートがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。
第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし36-35で終了する。
第2クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び73-57で終了する。
第3クォーターはマイアミ・ヒートが試合を有利に運び99-91で終了する。
第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにマイアミ・ヒートがリードし124-117で終了する。
試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-27 11:45:06 更新