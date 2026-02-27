「いい判断！」日本サッカー協会の“正式発表”に反響「素晴らしい施設を完備」「すこぶるいい環境」
日本サッカー協会（JFA）は２月27日、北中米ワールドカップのキャンプ地決定を正式に発表した。
森保一監督が率いる日本代表の事前キャンプ地は「Tigres Training Center」（メキシコ／モンテレイ）に、チームベースキャンプトレーニングサイトが「Nashville SC Training Center」（アメリカ／ナッシュビル）になる。
JFAの公式サイトでも伝えられ、施設の写真などを添え、「MLS加盟のナッシュビルSCが使用するトレーニングセンターで、２面の天然芝ピッチのほか充実したトレーニング・コンディショニング設備が整っています。大会中はナッシュビルを拠点に、最高の準備に励みます！」と綴る。
この投稿にファンも反応。「GS会場への異動距離が２〜３時間だから最高やん。さすが」「素晴らしい施設を完備してますね」「ナッシュビルが拠点ってめっちゃアツい」「いい判断だと思う！」「すこぶるいい環境やんけ」「試合会場がある都市からは少し離れちゃいましたね」「モンテレイもダラスも無理だったか」といった声があがった。
北中米W杯は６月11日に開幕。森保ジャパンはグループステージで15日にオランダ（＠ダラス／アメリカ）、21日にチュニジア（＠モンテレイ／メキシコ）、26日に欧州プレーオフBの勝者（＠ダラス／アメリカ）と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像11枚】２面の天然芝ピッチ、ジムや温冷浴設備！ 森保ジャパン、充実のキャンプ地で最高の準備を！
