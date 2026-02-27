「ヤバすぎて震えた」「泣きそう」PK献上の伊東純也、汚名返上の“ほぼ決勝弾”にファン興奮！OG判定には疑問の声「どこがオウンゴール？」「ゴールで良くないか？」
現地２月26日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）の決勝トーナメント・プレーオフ第２レグで、伊東純也と横山歩夢が所属するベルギーのヘンクがクロアチアのディナモ・ザグレブとホームで対戦。敵地での第１レグを３−１で制していたなか、延長戦の末に３−３、アグリゲートスコア６−４で勝利し、16強入りを決めた。
２戦合計４−４で突入した延長戦で決勝ゴールを生み出したのが、57分にPKを献上していた伊東だった。101分、ペナルティエリア内中央でパスを引き出すと、右足で冷静にシュート。これが相手選手の足に当たって、ゴールに吸い込まれた。
公式記録はオウンゴールとなったものの、汚名返上の“ほぼ決勝弾”にインターネット上では、次のような声が上がった。
「どこがオウンゴール？」
「オウンゴールじゃなくて伊東純也のゴールで良くないか？と思いつつ、なんにしてもファインプレー」
「これは純也くんのゴールよね！」
「伊東のゴールです(私判定)」
「さすがすぎる」
「本当にかっこよかった」
「この瞬間ヤバすぎて震えた」
「さすがだよ〜 泣きそう」
失点関与をカバーして余りある、さすがのパフォーマンスだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ほぼ伊東の得点も…惜しくもオウンゴールとなった決勝点
