WEST.が歌う、読売テレビ『あすリート』新テーマソング「PROUD」番組内で初OA決定

WEST.が歌う、読売テレビで土曜深夜に放送中のスポーツ番組『あすリート』の新テーマソング「PROUD」が、2月28日放送の番組内にてオンエアされることが決定した。

■「PROUD」は、ニューアルバム『唯一無二』に収録

『あすリート』は、板東さえか（番組DJ）と鳥谷敬（番組ナビゲーター）が中心となり、ロケ、トーク、ディレクター取材など、多彩な企画で関西のスポーツシーンを熱く盛り上げる番組。

WEST.は「証拠」に続き『あすリート』のテーマソングを担当。オンエアを前に、スポーツをこよなく愛するメンバー7人からコメントも届いた。

なお「PROUD」は、3月10日にリリースされるWEST.の12枚目のフルアルバム『唯一無二』に収録される。

