WEST.が歌う、読売テレビ『あすリート』新テーマソング「PROUD」番組内で初OA決定
WEST.が歌う、読売テレビで土曜深夜に放送中のスポーツ番組『あすリート』の新テーマソング「PROUD」が、2月28日放送の番組内にてオンエアされることが決定した。
■「PROUD」は、ニューアルバム『唯一無二』に収録
『あすリート』は、板東さえか（番組DJ）と鳥谷敬（番組ナビゲーター）が中心となり、ロケ、トーク、ディレクター取材など、多彩な企画で関西のスポーツシーンを熱く盛り上げる番組。
WEST.は「証拠」に続き『あすリート』のテーマソングを担当。オンエアを前に、スポーツをこよなく愛するメンバー7人からコメントも届いた。
なお「PROUD」は、3月10日にリリースされるWEST.の12枚目のフルアルバム『唯一無二』に収録される。
■WEST. コメント
◇重岡大毅
僕自身、スポーツをするのも見るのも好きです。そして、アスリートの方に、いつもパワーをもらっています。この番組を通して、ぜひ一緒にアスリートの皆さんを応援しましょう！
◇桐山照史
アスリートの方だけでなく、皆さん生きていくだけで戦っています。戦って戦って毎日を乗り越えていると思うので、視聴者の皆さんにも響く楽曲になれば嬉しいです。WEST.の声や音で、ぜひ元気になってください！
◇中間淳太
僕はグループで最年長の38歳なんですけど、今が一番青春してると感じています。WEST.自体が青春の根源です。この“青春感”を皆さんにお届けしていきたいと思っています。
◇神山智洋
僕は5歳の頃からダンスを始めて、ずっと体を動かし続けてきて、それが今の仕事の軸になっています。人の心を揺さぶったり、感動したり…僕はスポーツが好きです。『あすリート』のテーマソングに新曲を選んでいただけて、本当に嬉しいです。
◇藤井流星
柔道の阿部一二三選手と仲が良くて、会場でよく試合を見るんですけど、現場の熱量はすごいじゃないですか。そういった熱量が『あすリート』のVTR上でも伝わるように、この「PROUD」でスポーツを盛り上げられたらと思います！
◇濱田崇裕（「濱」は、異体字が正式表記）
この曲には、「失敗してもいい、泣いても笑え、誇れる自分であれ」というメッセージがこもっています。僕もそういう人間でありたいと思っています。「PROUD」たくさん聴いてください。
◇小瀧望
『あすリート』を通して、僕らもこの「PROUD」でアスリートの皆さんを応援したいです。この曲が人生の中の「もうちょっと粘ってみようかな」とか「正念場だ！」というシーンで、心の支えになったらいいなと思います。
■番組情報
読売テレビ『あすリート』
毎週土曜24:55～25:10
※関西圏のみ放送
※『Going! Sports＆News』放送後にオンエア
出演：板東さえか（番組DJ）、鳥谷敬（番組ナビゲーター）
■リリース情報
2026.03.10 ON SALE
ALBUM『唯一無二』
