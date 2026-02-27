TOMORROW X TOGETHER・SOOBIN＆BEOMGYU『SPUR』ムック＆本誌特別号の表紙に登場！2ショット公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TOMORROW X TOGETHERのSOOBINとBEOMGYUが、モード誌『SPUR』5月号と、『SPUR』が手がけるムック『SPUR ソウルシティガイド』に登場。

さらに、『SPUR』5月号特別版と『SPUR ソウルシティガイド』の表紙でWカバーを飾る。

■『SPUR ソウルシティガイド』の詳細

3月23日発売のムック『SPUR ソウルシティガイド』は、『SPUR』が2022年以降定期的に特集してきた韓国ソウルガイドを再編集したものに、あらたな内容を盛り込んだ1冊。全124ページにわたる、ソウル好きのための完全保存版のトラベルガイドだ。

このムックの巻頭特集として『TOMORROW X TOGETHER の SOOBIN＆BEOMGYU とソウル散策』を収録。日本の媒体では初となる“ふたりでのロケ撮影”が実現し、カバーをはじめ中面の特集の撮影も行った。仲睦まじい様子で散策を楽しむ、ふたりの自然な表情を届ける。

■セブンネット購入限定特典について

『SPUR ソウルシティガイド』をセブンネットから購入すると、L判サイズのフォトカードセット（3枚入り）の限定特典が付く。

フォトカードセットは、Aパターン【撮り合いっこバージョン】とBパターン【接写バージョン】の2パターンがあり、購入時に選択できる。3枚のフォトカードのうち、1枚は両共通のフォトカードで、ムック掲載のツーショットカットにふたりの複製サインがプリントされたもの。残りの2枚は、SOOBINとBEOMGYUがお互いを撮影し合った写真を使用し、A・Bとで異なる。お互いを撮り合ったからこそ切り取ることのできた、より素顔に近いふたりのレアなフォトカードに注目だ。特典は数量限定で、なくなり次第終了となる。

■『SPUR』5月号特別版の詳細

『SPUR ソウルシティガイド』と同日の3月23日に発売される『SPUR』5月号特別版にも、TOMORROW X TOGETHERのSOOBINとBEOMGYUが登場する。「TWO,NOT ONE 適切で密接な関係」をテーマに、深い絆で結ばれたふたりにフォーカス。ふたりはプラダ、グッチ、ボッテガ・ヴェネタの最新ルックに身を包み、モードな姿を披露。頬を寄せ合ったカットや背中合わせのカットなど“バディ感満載”の写真の数々は必見だ。

■『SPUR ソウルシティガイド』と『SPUR』5月号特別版の2冊合同プレゼント企画を実施

『SPUR ソウルシティガイド』と『SPUR』5月号にそれぞれに掲載されている応募券を2枚揃えてハガキで応募した人5名に、2冊のいずれにも掲載されていないアザーカット1点を額装してプレゼントする合同企画も実施予定。詳しくは公式サイトにて発表される。

メイン写真：ムック掲載の2ショットカット

(C)SPUR ソウルシティガイド／集英社 PHOTO BY Yookuen Lim

■書籍情報

2026.03.23 ON SALE

『SPUR ソウルシティガイド』

表紙 ：TOMORROW X TOGETHER SOOBIN＆BEOMGYU

2026.03.23 ON SALE

『SRUR』2026年5月号

通常版表紙：綾瀬はるか

特別版表紙：TOMORROW X TOGETHER SOOBIN＆BEOMGYU

