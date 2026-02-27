日経225先物：27日正午＝130円安、5万8630円
27日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比130円安の5万8630円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万8528.09円に対しては101.91円高。出来高は2万2853枚となっている。
TOPIX先物期近は3916ポイントと前日比35ポイント高、現物終値比3.26ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58630 -130 22853
日経225mini 58625 -130 338695
TOPIX先物 3916 +35 33642
JPX日経400先物 35445 +280 3754
グロース指数先物 760 +19 3435
東証REIT指数先物 2015 -12.5 383
株探ニュース
