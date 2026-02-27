　27日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比130円安の5万8630円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万8528.09円に対しては101.91円高。出来高は2万2853枚となっている。

　TOPIX先物期近は3916ポイントと前日比35ポイント高、現物終値比3.26ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58630　　　　　-130　　　 22853
日経225mini 　　　　　　 58625　　　　　-130　　　338695
TOPIX先物 　　　　　　　　3916　　　　　 +35　　　 33642
JPX日経400先物　　　　　 35445　　　　　+280　　　　3754
グロース指数先物　　　　　 760　　　　　 +19　　　　3435
東証REIT指数先物　　　　　2015　　　　 -12.5　　　　 383

