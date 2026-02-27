この先 雲が広がりやすい、気温は各地とも平年より高くナダレに注意を【これからの天気(2月27日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報が発表されています。
雪の多く積もっている地域では、しばらくの間 ナダレに注意してください。
◆27日(金)これからの天気
雲が広がりやすい見込みです。ただ、薄い雲が中心でしょう。
降水確率は、夜にかけて0～20%と低くなっています。
◆27日(金)の予想最高気温
最高気温は、12～14℃の予想です。
昨日と同じくらいか高いところが多いでしょう。
各地とも平年より高くなりそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報が発表されています。
雪の多く積もっている地域では、しばらくの間 ナダレに注意してください。
◆27日(金)これからの天気
雲が広がりやすい見込みです。ただ、薄い雲が中心でしょう。
降水確率は、夜にかけて0～20%と低くなっています。
◆27日(金)の予想最高気温
最高気温は、12～14℃の予想です。
昨日と同じくらいか高いところが多いでしょう。
各地とも平年より高くなりそうです。