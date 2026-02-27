これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報が発表されています。

雪の多く積もっている地域では、しばらくの間 ナダレに注意してください。



◆27日(金)これからの天気

雲が広がりやすい見込みです。ただ、薄い雲が中心でしょう。

降水確率は、夜にかけて0～20%と低くなっています。



◆27日(金)の予想最高気温

最高気温は、12～14℃の予想です。

昨日と同じくらいか高いところが多いでしょう。

各地とも平年より高くなりそうです。