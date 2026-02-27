°ìÍÕ(¾åÇòÀÐË¨²Î)¤¬»Ê(À¸ÅÄÅÍ¿¿)¤Î²È¤Ë¤ªÇñ¤Þ¤ê!? ¤µ¤é¤Ë¥¢¥ê¥¢¤ËÉÔÎÑµ¿ÏÇ!? Îø¤â»Å»ö¤âÂçÇÈÍð¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡ÙÂè8ÏÃ¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û
¤¢¤¹2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ Âè8ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡£
ËÜºî¤Ï¾åÇòÀÐË¨²Î¡¦À¸ÅÄÅÍ¿¿W¼ç±é¡£»Å»ö¡¦Îø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÉÁ¤¯¡½¡½¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤±¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¿·´¶³Ð¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£Âè8ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¸«¤É¤³¤í¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
Àè½µÊüÁ÷¤ÎÂè7ÏÃ¤Ç°ì½ï¤ËÊ¡Åç¸©¤Î¼Â²È¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿ÊÑ¿ÍÆ°Êª³Ø¼Ô¡¦»Ê¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³Î¤«¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ê¤Î¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤Ë¥¬¥Ã¥«¥ê¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥ê¥¢¡Ê¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¡Ë¤ËÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¡ªºÊ»Ò¤¢¤ëÃËÀ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò½µ´©»ï¤Ë»£¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥ê¥¢¤Ï¡¢¤¢¤ë¡ÈÈëÌ©¡É¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤«¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Æ¡Ä¡£
°ìÊý¡¢°ìÍÕ¤ÏÊÔ½¸Ä¹¡¦Æ£ºê¡Ê¾®Àã¡Ë¤«¤éÀê¤¤ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÂç·¿´ë²è¤ËÄ©Àï¡£SNS¤Ç¥Ð¥º¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Î¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¡¦Å´´Ñ²»ÄÁÇ°¡Ê¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡Ë¤Ë´Æ½¤¤òÍê¤ß¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÆÉ¼Ô¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë¥Ú¡¼¥¸¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÂçÄ¥¤êÀÚ¤ê¤Ç»Å»ö¤ËÎ×¤à¤¬¡Ä¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÊÔ½¸Éô¤ÏÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡ª
¤µ¤é¤Ë¡½¡½¹âÇ®¤ÇÅÝ¤ì¤¿»Ê¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤¿°ìÍÕ¡£»×¤¤¤¬¤±¤º¡¢»Ê¤ÎÉô²°¤Ç°ìÌë¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
»Å»ö¤âÎø¤â¡¢Âç¤¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¯Âè8ÏÃ¤Ï¡¢¤¢¤¹2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þÊüÁ÷¡£¤â¤É¤«¤·¤¤2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡ª
¤¢¤é¤¹¤¸¤â¸ø³«Ãæ¡§https://www.ntv.co.jp/pankoi/story/
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
