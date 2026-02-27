2児の母・佐々木希、至近距離で撮影“天然さく裂”オフショットに反響「ありえへん美女がいるな」「AIで作った美女より可愛い」
お笑いコンビ・アンジャッシュ渡部建（53）の妻で俳優の佐々木希（38）が、27日までに自身のYouTubeチャンネルでショート動画を更新。「佐々木希、今日も元気にやってます。」と題し、貴重なオフショットを公開した。
【動画】「AIで作った美女より可愛い」至近距離から撮影した“天然さく裂”＆オフ感満載の佐々木希
動画では、撮られていることに気づいた佐々木が「気づいちゃってるもん、今」「こんな目の前で、至近距離、何センチぐらい？」「50センチぐらい近くにいる」とスタッフへにこやかに話しかけている様子が収められている。
撮影しているスタッフのiPhoneが気になったようで「すっごいこの、、iPhone7？」と“天然さく裂”の発言にスタッフから「セブン…」「ちっちゃ」と笑い声混じりのツッコミが飛ぶ動画がアップされていた。
楽しげな“オフ感満載”の佐々木に、コメント欄には「AIで作った美女より可愛いってどういうことですか？」「佐々木希さん本物の天使説」「ドアップになる程可愛くなるってどういう事やねん!!!」「ありえへん美女がいるな…なんや佐々木希か…ていうの人生で100回は繰り返してる」などの反響が寄せられている。
