上野樹里、ベリーショートに“さっぱり”イメチェン「うわぁー！」「髪切ったんですね」「ラストフレンズの瑠可を思い出します」
俳優・上野樹里（39）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。これまでのボブスタイルから一変、ボーイッシュなベリーショート姿を披露した。
【写真】「うわぁー！」「髪切ったんですね」ベリーショートにイメチェンした上野樹里
この日上野は、兵庫・加古川観光大使として「初・加古川観光大使新年会 in Shibuya」に出席した際の様子を報告。地元・加古川市のキャラクター「かっつん」「デミーちゃん」や、SCANDALのTOMOMIらとの記念写真を多数投稿した。
会場では、名物の「かつめし」や地元の日本酒を楽しみ、クイズ大会などで盛り上がった様子。「地元愛に溢れる方々との交流会は、終始ほのぼの幸せな笑顔が溢れました」と、夫でTRICERATOPSの和田唱（50）とのショットも公開した。
ヘアカットについては触れていないが、今月5日の投稿でボブスタイルだった髪はベリーショートに。“さっぱり”と新鮮な印象のイメチェンショットに、ファンからは「うわぁー！」「髪切ったんですね」「超似合う」「ラストフレンズの瑠可を思い出します」「可愛い」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「うわぁー！」「髪切ったんですね」ベリーショートにイメチェンした上野樹里
この日上野は、兵庫・加古川観光大使として「初・加古川観光大使新年会 in Shibuya」に出席した際の様子を報告。地元・加古川市のキャラクター「かっつん」「デミーちゃん」や、SCANDALのTOMOMIらとの記念写真を多数投稿した。
ヘアカットについては触れていないが、今月5日の投稿でボブスタイルだった髪はベリーショートに。“さっぱり”と新鮮な印象のイメチェンショットに、ファンからは「うわぁー！」「髪切ったんですね」「超似合う」「ラストフレンズの瑠可を思い出します」「可愛い」など、さまざまな反響が寄せられている。